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Kelemen Hunor, după primele discuții cu Luca Niculescu: Avem încredere că va reuși să formeze o majoritate

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat marți că a discutat pentru prima dată cu premierul desemnat Luca Niculescu, punctând că are încrederea că se va coagula o majoritate parlamentară pentru învestirea Guvernului. Acesta i-a transmis și liniile roșii ale formațiunii pe care o conduce.
Kelemen Hunor, după primele discuții cu Luca Niculescu: Avem încredere că va reuși să formeze o majoritate
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
06 oct. 2026, 16:18, Politic
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Liderul Uniunii a subliniat că este nevoie de un Executiv cu puteri depline, având în vedere situația dificilă cu care se confruntă România. 

„Astăzi trăim într-o situație economică dificilă: trebuie să-i ajutăm pe cei mai vulnerabili, trebuie să păstrăm locurile de muncă și să creăm altele noi. Pentru aceasta este nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline. Acesta este interesul oamenilor”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Kelemen Hunor. 

„Poate forma o majoritate”

Politicianul a dezvăluit și că a discutat cu noul premier desemnat, evidențiin că are încredere că se poate forma o majoritate parlamentară care să acorde votul de încredere. 

„În această dimineață am vorbit la telefon cu noul premier desemnat, Luca Niculescu. Fiind diplomat, a negociat de-a lungul întregii sale cariere, de aceea avem încredere că va reuși să formeze o majoritate parlamentară”, a punctat Kelemen. 

Condiția UDMR

Președintele UDMR a precizat că există însă o „linie roșie” pentru formațiunea sa, anume excluderea partidelor și grupurilor din zona suveranistă. 

„Avem o singură linie roșie: noul guvern nu poate depinde de voturile AUR și SOS”, a mai spus liderul UDMR. 

Luca Niculescu a fost desemnat premier de către președintele României Nicușor Dan, în urma consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni. 

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