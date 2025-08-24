Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Independenței Ucrainei: România este alături de poporul ucrainean în căutarea păcii

România este alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității, a spus Grindeanu.

Mesajul în limba engleză a fost trimis pe platforma X.

„Cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei Independenței Ucrainei, reafirmăm sprijinul nostru neclintit pentru suveranitatea Ucrainei și dreptul ei de a-și decide propriul viitor. România, alături de partenerii săi din SUA și UE, este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității”, a transmis președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Ziua Independenței este ziua națională a Ucrainei. Astfel, pe 24 august se sărbătorește adoptarea declarației de Independență față de Uniunea Sovietică, în anul 1991.