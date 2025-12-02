Sorin Grindeanu, în ședința solemnă de Ziua Națională: Adevăratul patriotism se măsoară în muncă, nu în decibeli sau postări pe rețele sociale

„Ziua de 1 Decembrie a devenit, din păcate, în ultima vreme, un fel de întrecere despre cine este cel mai patriot și mai suveranist din țară. Ca și cum asta înseamnă să strigi cât mai tare că iubeşti România. Sau să porţi tricolorul doar pe 1 Decembrie, dar să-l uiţi în dulap până la anul. Si să crezi că, dacă pui steagul pe Facebook, ţi-ai făcut datoria față de țară. Adevăratul patriotism nu se măsoară, însă, în decibeli sau în numărul de postări. Ci se socotește în orele de somn pierdute, în kilometrii făcuţi la volan înainte de răsărit, în mâinile bătătorite şi în grijile purtate în tăcere. Adevăratul patriotism este să-ţi faci bine treaba la locul de muncă. Zi de zi. Fără camere și transmisiuni în direct, fără aplauze, fără like-uri”, afirmă Sorin Grindeanu în Parlament.

Liderul PSD a subliniat că munca de zi cu zi a românilor – fie că este vorba despre construcția de șosele, educație, îngrijirea bolnavilor sau agricultură – reprezintă adevărata moștenire a celor care au realizat Marea Unire de la 1 decembrie 1918. „Cei care s-au întors a doua zi la munca lor arată că solidaritatea și unitatea națională nu se fac din lozinci, ci din multă muncă și sudoare”, a spus Grindeanu.

În opinia sa, „din nefericire, România este obligată azi să reziste nu doar provocărilor războiului de la graniță și manipulărilor digitale care ne otrăvesc mințile și sufletele”.

Critica divizării societății

Sorin Grindeanu a avertizat că dezbinarea socială este un inamic la fel de periculos ca agresiunile externe. „România nu va fi niciodată mare cât timp îi punem pe români să se urască între ei”, a adăugat liderul PSD.

La mulți ani României care construiește și iubește

În încheiere, Grindeanu a transmis un mesaj de recunoștință: „La mulți ani României care construiește, vindecă, educă, apără și iubește în fiecare zi! Dumnezeu să-i binecuvânteze pe fiecare român și România!”