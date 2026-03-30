Spania și-a închis spațiul aerian pentru aeronavele implicate în războiul din Iran
Sursa foto: Hepta
Petru Mazilu
30 mart. 2026, 12:51, Politic

Spania și-a închis spațiul aerian pentru aeronavele implicate în războiul din Iran, susțin surse militare citate de El Pais. Concret, autoritățile spaniole refuză să acorde acces aeronavelor americane utilizate în războiul din Iran, care sunt staționate în alte țări precum Regatul Unit și Franța. Asta înseamnă că avioanele americane care vin din Marea Britanie trebuie să ocolească spațiul aerian al Spaniei. Există o singură excepție: aeronavele sunt autorizate să tranziteze sau să aterizeze în caz de urgență.

Luna trecută, Spania a interzis utilizarea bazelor sale aeriene Rota și Morón pentru avioane de luptă sau zboruri de realimentare. Această mișcare a determinat Washingtonul să renunțe la planurile de a desfășura bombardiere B-52 și B-1 la Morón.

Rota și Moron, situate în Cadiz și Sevilla, sunt folosite împreună cu SUA, dar se află sub suveranitatea Spaniei, oferind Madridului un drept de veto asupra oricărei activități militare.

Refuzul a provocat o indignare furioasă din partea președintelui american Donald Trump, care a lansat amenințări fără precedent. Liderul SUA a vorbit despre „teribila” Spanie și despre intenția de a „întrerupe comerțul” bilateral.

De la începutul conflictului din Iran, premierul spaniol Pedro Sanchez a susținut în mod constant un mesaj împotriva războiului vorbind despre încălcarea dreptului internațional.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Cât cheltuiești anul ăsta pentru Paște?
G4Media
Ce urmează la început de săptămână, după repriza de ploaie și vânt. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Cancan
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport
Procurorul care a luat șpagă 10 tone de motorină vrea prescripție sau reabilitare. Iulian Văduvan a fost condamnat „simbolic” pentru mită și spălare de bani
Libertatea
Care au fost ultimele cuvinte ale Noeliei, tânăra de 25 de ani din Spania, care a fost eutanasiată! Cine i-a fost aproape
CSID
Reducere specială pentru românii care cumpără Tesla Model 3 sau Model Y. Ce discount oferă producătorul american
Promotor