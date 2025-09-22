Ștefan Pălărie: USR nu va fi de acord cu o reformă îndulcită, care e o perdea de fum

Decizia privind reforma administrației publice ar fi trebuit inclusă în al doilea pachet de măsuri fiscale, însă a fost amânată din cauza disensiunilor din coaliție.

Întrebat dacă USR ar accepta o reformă îndulcită a administrației publice locale, de dragul menținerii coaliției, Ștefan Pălărie a răspuns: „Noi putem accepta orice soluție îndulcită, care își atinge scopul. O soluție îndulcită de tipul celor din trecut, mai ținem aminte, aveam tot felul de idei năstrușnice, legi care se luptau cu specula și interveneau în piață, anunțul triumfal al tăierii a 100.000 de posturi din organigramă, ordonanțe de austeritate, să nu uităm, aici e paradoxul, noi suntem într-o țară care cred că a apucat să dea vreo patru-cinci serii de ordonanțe de austeritate aparentă și în 2023, când îl aveam pe domnul Nicolae Ciucă în fruntea Guvernului, dar și cu domnul Marcel Ciolacu, deci dacă îndulcelile astea sunt de fapt niște perdele de fum, nu avem cum să fim de acord cu ele”.

Senatorul USR precizează la RFI că „dacă sunt niște elemente în care discutăm cum să croim, cum să decupăm mai bine cheltuielile, în așa fel încât să nu creeze niște sincope în aparatul public, atunci putem vorbi despre acele soluții”.

Liderii coaliției nu se înțeleg asupra modului în care ar trebui restructurată administrația publică locală. PSD, PNL, USR și UDMR au viziuni diferite asupra reducerii cheltuielilor în plan local.