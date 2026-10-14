Surse Gândul: Victor Ponta ar putea reveni în Guvern după nouă ani. Fostul premier negociază două ministere importante cu Luca Niculescu

Potrivit Gândul, discuțiile dintre Victor Ponta și Luca Niculescu sunt într-un stadiu avansat, însă nu a fost luată o decizie definitivă privind portofoliul pe care fostul premier l-ar putea ocupa.

Cele două variante aflate pe masa negocierilor sunt Ministerul Economiei și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, instituții cu rol important în gestionarea politicilor economice, a investițiilor și a fondurilor europene.

Cele 17 voturi ale UPR, o posibilă miză a negocierilor

O eventuală revenire a lui Victor Ponta în Executiv ar putea avea și o miză parlamentară. Fostul premier face parte din grupul UPR, care numără 17 parlamentari, potrivit Gândul.

În condițiile în care viitorul Cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit, susținerea grupurilor parlamentare mai mici ar putea deveni importantă pentru Luca Niculescu.

Premierul desemnat a purtat deja discuții cu reprezentanții UPR în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului. O eventuală cooptare a lui Ponta ar putea facilita obținerea voturilor acestui grup, fără să existe însă, deocamdată, un acord public privind susținerea Executivului.

În paralel, principala negociere politică rămâne cea cu PSD, partid care analizează atât posibilitatea participării directe la guvernare, cât și formule de susținere parlamentară.

Victor Ponta, din nou ministru după mai bine de un deceniu?

Victor Ponta a condus Guvernul României între mai 2012 și noiembrie 2015, când și-a prezentat demisia în contextul protestelor declanșate după tragedia din clubul Colectiv.

Anterior, acesta a ocupat funcția de ministru pentru Relația cu Parlamentul în Guvernul Emil Boc, între 2008 și 2009.

Ponta a fost și președintele PSD între 2010 și 2015, perioadă în care a devenit unul dintre cei mai influenți politicieni din România. În 2014, a candidat la alegerile prezidențiale, fiind învins în turul al doilea de Klaus Iohannis.

După ruptura de PSD, fostul premier a lansat proiectul politic Pro România.

Fostul premier a revenit însă pentru scurt timp la Palatul Victoria în iunie 2017, când Sorin Grindeanu l-a numit secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, în timpul conflictului cu liderul PSD de atunci, Liviu Dragnea. Ponta a ocupat funcția doar 12 zile, între 16 și 28 iunie, demisionând după demiterea Guvernului Grindeanu prin moțiune de cenzură.

O intrare în Cabinetul Niculescu ar reprezenta prima sa revenire într-o funcție guvernamentală după demisia din 2015.

Negocieri intense pentru ministerele importante

Potrivit informațiilor apărute în ultimele ore, viitorul Cabinet ar putea include atât politicieni PSD, cât și tehnocrați sau persoane agreate de președintele Nicușor Dan.

Printre numele vehiculate se află Alexandru Nazare la Finanțe, Alexandru Rogobete la Sănătate, Florin Manole la Muncă, Florin Barbu la Agricultură și Radu Marinescu la Justiție.

Luca Niculescu trebuie să prezinte lista miniștrilor joi

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că intenționează să depună joi, 15 octombrie, la Parlament, lista miniștrilor și programul de guvernare.

Niculescu a afirmat că analizează în continuare mai multe formule, de la un guvern politic până la un Cabinet mixt sau unul predominant tehnocrat.

Decizia finală depinde în mare măsură de rezultatul negocierilor cu partidele parlamentare, în special cu PSD.

Până în acest moment, o eventuală numire a lui Victor Ponta nu a fost confirmată oficial, iar negocierile privind componența viitorului Guvern continuă.