Surse. PNL ia în calcul să nu depună moțiune de cenzură până în aprilie împotriva Guvernului Luca Niculescu. Premierul desemnat vrea „o înțelegere politică asumată” pe 6 luni cu partidele

Liderii PNL iau în calcul un acord prin care partidul să își asume că nu va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Luca Niculescu până în aprilie, au declarat pentru G4Media surse liberale.

Scenariul este discutat după ce premierul desemnat Luca Niculescu a cerut luni dimineață o înțelegere politică asumată pentru cel puțin șase luni între partidele parlamentare.

Scopul acestui acord, a spus Niculescu, este îndeplinirea unor „obiective esențiale”: rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru 2027, măsuri în domeniul energiei și pentru protejarea persoanelor vulnerabile, relansarea economiei, creșterea gradului de colectare a veniturilor la buget și consolidarea capacității de apărare a României.

„Am spus că lucrăm în continuare pentru a găsi o formulă de guvernare care să ofere României stabilitatea de care are nevoie. Le-am mulțumit partidelor pentru dialogul și deschiderea de care au dat dovadă. Toate opțiunile rămân pe masă și voi continua discuțiile. Azi mă văd cu reprezentanții USR, Grupului parlamentar al Minorităților Naționale, PACE – Întâi România și Uniți pentru România. Cred că a venit momentul să accelerăm. Avem nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Există probleme foarte concrete, care afectează viața de zi cu zi a românilor.”, a scris Niculescu pe Facebook.

„De aceea, mesajul meu către partidele parlamentare este că avem nevoie să trecem de la disponibilitatea pentru dialog la asumarea unor decizii. Apreciez faptul că unele formațiuni politice și-au exprimat disponibilitatea de a susține un guvern, fie el politic, tehnocrat sau o formulă mixtă. Dar nu este suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului. Avem nevoie de un guvern care poate și guverna.

De aceea, cred că avem nevoie de o înțelegere politică asumată pentru cel puțin șase luni, în jurul câtorva obiective esențiale: rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru anul viitor, măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României, într-un context internațional complicat, cu un război la granițele noastre. Și alte măsuri pe care partidele politice care dau votul pentru acest guvern le consideră vitale pentru interesul României.”, a adăugat acesta.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că PNL nu va intra la guvernare în Guvernul Luca Niculescu alături de PSD, dar a spus că liberalii ar putea vota pentru învestirea acestuia.

Un alt aspect important de menționat este că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a condiționat votul PSD pentru Guvern de intrarea PNL și UDMR la guvernare.

Luca Niculescu a anunțat că va depune joi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.