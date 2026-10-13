Surse. PSD decide miercuri dacă intră singur la guvernare. Grindeanu se opune, iar PNL și UDMR refuză o coaliție cu social-democrații

Liderii PSD se vor reuni cel mai probabil miercuri în ședința Consiliului Politic Național (CPN) pentru a decide prin vot dacă partidul intră singur în Guvernul Luca Niculescu, au declarat surse politice pentru Mediafax.

În același timp, președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu susține această variantă, fiindcă „ar vulnerabiliza” partidul din punct de vedere electoral. El a recunoscut acest lucru într-un interviu acordat postului Antena 3.

Decizia vine după ce liderul PNL, Ilie Bolojan, a refuzat să mai facă parte dintr-o coaliție de guvernare cu PSD. Acesta a spus că PNL este dispus „să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el”.

Nici UDMR nu mai dorește o coaliție cu social-democrații. Potrivit surselor Mediafax, liderul formațiunii, Kelemen Hunor, i-a transmis foarte clar această decizie lui Sorin Grindeanu.

Dacă PSD refuză să intre în Guvernul Niculescu, premierul desemnat are două opțiuni: fie își depune mandatul, după modelul lui Eugen Tomac, fie propune un guvern de tehnocrați și încearcă să obțină sprijinul parlamentar.

Este o săptămână decisivă pentru formarea Guvernului, în condițiile în care Luca Niculescu a continuat luni consultările cu partidele pentru a discuta despre programul de guvernare și susținerea la votul din Parlament.

„S-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Iar discuțiile continuă”, a declarat Luca Niculescu, luni, la ieșirea de la întâlnirea cu reprezentanții USR.

Totodată, președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, după consultările cu premierul desemnat Luca Niculescu, că partidul este deschis unei formule de guvernare alături de PNL și UDMR, cu un premier liberal.

„Dacă există posibilitatea unui guvern PNL, USR, UDMR cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere. Am văzut în public că și Sorin Grindeanu e deschis la această variantă”, a declarat Dominic Fritz.

„Ce nu vom face însă este să prelungim această agonie, nu vom face aranjamente de culise. Românii merită un guvern asumat și la vedere. Un guvern care să aibă un minim de predictibilitate despre ce poate face”, a mai spus liderul USR.