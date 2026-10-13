SURSE: Se conturează un Guvern PSD–Niculescu, cu trei ministere pentru oamenii lui Nicușor Dan. Pact cu Bolojan și UDMR pentru supraviețuirea Cabinetului până în aprilie. Decizia, la PSD

Surse politice au declarat pentru Mediafax că negocierile purtate în ultimele zile în jurul premierului desemnat Luca Niculescu au conturat o posibilă formulă de guvernare în care PSD ar avea rolul principal, fără ca PNL și UDMR să participe efectiv cu miniștri.

În acest scenariu, social-democrații ar urma să asigure cea mai mare parte a echipei guvernamentale, în timp ce trei portofolii strategice – Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau Ministerul Finanțelor – ar reveni unor persoane agreate de președintele Nicușor Dan.

Deși formula discutată i-ar oferi PSD o influență majoră în viitorul Executiv, social-democrații nu sunt convinși că aceasta reprezintă cea mai bună soluție politică în acest moment. O decizie finală ar urma să fie luată mâine în sedința partidului.

Pact prin premier între PSD-UDMR-PNL pentru susținerea Guvernului

O altă componentă importantă a negocierilor este un posibil acord „prin interpuși” între PSD, UDMR și conducerea PNL reprezentată de Ilie Bolojan.

Potrivit surselor Mediafax, înțelegerea ar presupune susținerea parlamentară a noului Executiv, chiar dacă liberalii și reprezentanții UDMR nu ar urma să intre efectiv în Guvern.

Potrivit surselor Mediafax, Ilie Bolojan și conducerea PNL nu și-ar dori încheierea unui acord politic comun între PNL, PSD și UDMR, care ar putea fi interpretat drept refacerea unei coaliții între cele trei formațiuni.

În schimb, liberalii ar prefera ca fiecare partid să negocieze și să încheie separat o înțelegere cu premierul desemnat Luca Niculescu, privind susținerea parlamentară și principalele obiective ale guvernării.

Una dintre condițiile „pactului” discutat este ca partidul lui Ilie Bolojan să nu inițieze sau să susțină răsturnarea Guvernului până în aprilie 2027. Acest angajament ar oferi Cabinetului Niculescu aproximativ șase luni de stabilitate politică, într-o perioadă în care România trebuie să gestioneze probleme economice și bugetare importante.

Ilie Bolojan a ieșit azi chiar public cu propunerea unui acord pe 6 luni.

„În primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord”, a precizat Bolojan.

Fără miniștri din tabăra liberalilor care îl contestă pe Bolojan

Un alt punct al negocierilor privește participarea la viitorul Guvern a unor reprezentanți ai PNL care contestă conducerea lui Ilie Bolojan.

Potrivit informațiilor Mediafax, formula discutată exclude cooptarea în Executiv a liberalilor din tabăra adversă actualei conduceri a partidului.

Această condiție ar permite păstrarea susținerii conducerii oficiale a PNL și ar elimina riscul ca noul Cabinet să devină un instrument în conflictul intern dintre cele două tabere liberale.

Ilie Bolojan a transmis anterior că PNL nu intenționează să participe cu miniștri la un Guvern condus de Luca Niculescu. Liderul liberal ar fi avertizat că ar retrage susținerea pentru un Executiv în care ar fi cooptați contestatarii săi din partid.

PSD ezită: nu vrea să plătească singur costurile guvernării

Deși formula discutată i-ar oferi PSD o influență majoră în viitorul Executiv, social-democrații nu sunt convinși că aceasta reprezintă cea mai bună soluție politică.

Surse din cadrul social-democrațiilor susțin că principala temere a conducerii PSD este legată de costurile electorale ale guvernării.

Social-democrații își doresc un Guvern politic asumat de mai multe partide, în care partenerii să participe efectiv cu miniștri și să împartă responsabilitatea deciziilor economice, fiscale și administrative.

În schimb, o formulă în care PSD ar controla aproape întregul Cabinet, iar PNL și UDMR s-ar limita la acordarea voturilor în Parlament, ar putea transforma partidul condus de Sorin Grindeanu în principalul responsabil pentru eventualele măsuri nepopulare.

În acest scenariu, partidele care susțin Guvernul din Parlament ar putea evita o parte din costurile electorale, păstrându-și în același timp libertatea de a critica activitatea Executivului.

Miercuri, ziua decisivă pentru Guvernul Niculescu

Decizia finală se află acum la PSD, care urmează să aibă miercuri, 14 octombrie, o reuniune a conducerii partidului pentru a analiza variantele de guvernare.

Potrivit surselor politice, social-democrații trebuie să decidă dacă acceptă să formeze nucleul principal al Guvernului Niculescu, în schimbul unei înțelegeri de susținere parlamentară cu PNL și UDMR, sau dacă insistă asupra participării efective a mai multor partide la guvernare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a exprimat deja rezerve față de varianta în care partidul său ar guverna singur, arătând că o asemenea soluție ar putea vulnerabiliza electoral formațiunea.

Luca Niculescu are pe masă trei variante de Guvern

Premierul desemnat a explicat marți că nu a renunțat la niciuna dintre cele trei formule discutate cu partidele parlamentare: un Guvern politic, un Cabinet hibrid, format din politicieni și tehnocrați, sau un Executiv predominant tehnocrat.

Niculescu s-a declarat optimist că negocierile vor conduce la un rezultat, dar nu a anunțat că dispune deja de o majoritate parlamentară certă.