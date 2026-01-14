Tanczos Barna: Guvernul a început pregătirea bugetului pentru 2026. Pornim de pe baze mai solide

Tanczos Barna a precizat că peste zece ministere au prezentat la nivel guvernamental bilanțul anului trecut și punctul de plecare pentru construcția bugetului pe 2026. Potrivit vicepremierului, măsurile luate în 2025 permit începerea noului exercițiu bugetar în condiții mai stabile.

„Este deja clar – datorită măsurilor luate anul trecut, începem acest an de pe baze mai solide”, a declarat Tanczos Barna.

Datorii mai mici și cheltuieli în scădere

Vicepremierul a subliniat că una dintre principalele realizări ale anului trecut este reducerea nivelului datoriilor lăsate pentru 2026, ceea ce oferă o oportunitate reală pentru echilibrarea bugetului. În același timp, în mai multe ministere a început procesul de reducere a cheltuielilor de funcționare.

Investițiile, motorul economiei în 2025

Potrivit lui Tanczos Barna, investițiile au atins în 2025 un nivel record și au reprezentat principalul motor al economiei într-o perioadă bugetară dificilă. Datele de la finalul anului confirmă direcția asumată de Guvern, cu investițiile tratate ca prioritate.

Exemple din principalele ministere

Vicepremierul a oferit mai multe exemple concrete. Ministerul Dezvoltării a achitat integral lucrările realizate în cadrul proiectelor de investiții. Ministerul Sănătății a decontat facturile pentru medicamentele compensate, a redus semnificativ restanțele privind concediile medicale și a pus în circulație peste 1.600 de ambulanțe noi.

În agricultură, cheltuielile de funcționare au fost reduse, în timp ce Ministerul Agriculturii a atras fonduri europene record, de peste 5 miliarde de euro, pentru sprijinirea fermierilor. Ministerul Transporturilor a direcționat peste trei sferturi din bugetul său, aproximativ 34 de miliarde de lei, către investiții în infrastructura rutieră și feroviară.

Viziune pentru 2026: echilibru și predictibilitate

„Datele de la finalul anului reflectă viziunea cu care am început anul 2025: investiții tratate ca prioritate, un stat mai suplu, echilibru și predictibilitate. Cu aceeași abordare trebuie să începem și anul 2026”, a transmis vicepremierul Tanczos Barna.