Tensiune uriașă între Marea Britanie și Argentina. Britanicii se pregătesc pentru un posibil război

Marea Britanie a efectuat un exercițiu de recucerire a Insulelor Falkland, pe măsură ce Argentina își intensifică presiunea asupra teritoriulu. Potrivit The Independent, aproximativ 150 de parașutiști din cadrul unităților 2 PARA și 100 de rezerviști locali au petrecut șase zile repetând scenariul războiului din 1982.

Este vorba despre aterizarea la San Carlos, marșul pe timp de noapte către Goose Green și asaltarea obiectivelor cu sprijinul avioanelor Typhoon. De asemenea, militarii și rezerviștii s-au antrenat pentru a face față amenințărilor moderne, precum atacurile cu drone. Un militar a declarat că trupele au avut ocazia să „calce pe urmele strămoșilor”.

Tensiune între Argentina și Marea Britanie

Exercițiul militar s-a desfășurat după ce președintele argentinian Javier Milei a intensificat tensiunile, numind la ONU insulele „ocupate ilegal”. El a avertizat că Argentina „își va lua soarta în propriile mâini”.

Argentina a apelat la un tribunal internațional pentru a bloca un proiect petrolier britanic de 2,2 miliarde de dolari, situat în apropierea insulelor.

În replică, prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că Marea Britanie va face „tot ce este necesar” pentru a menține insulele.

Oficialii britanici din domeniul apărării afirmă că Argentina nu are capacitatea militară necesară pentru a încerca o preluare. Totuși, garnizoana britanică este în stare de alertă. Aceasta are avioane de luptă, rachete și infanterie.

Războiul din Insulele Falkland

Războiul din Insulele Falkland a fost un conflict militar de scurtă durată desfășurat în anul 1982 între Marea Britanie și Argentina. Conflictul a fost declanșat de disputa asupra suveranității acestui arhipelag din Atlanticul de Sud. Argentinienii care folosesc numele Malvine drept denumire a arhipelagului au atacat deoarece ei susțineau că insulele au fost luate ilegal de britanici în 1833.

Forțele amfibii argentiniene au debarcat pe insule, copleșind rapid mica garnizoană de pușcași marini regali britanici. Premierul britanic Margaret Thatcher a răspuns ferm. A refuzat negocierile de capitulare și a înființat imediat un cabinet de război, trimițând o forță navală masivă la o distanță de peste 12.000 de kilometri de casă pentru a elibera insulele.

Conflictul a durat doar 74 de zile și s-a încheiat cu victoria britanicilor.