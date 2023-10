Tomac: România nu intră în Schengen nici în 2023, nici în 2024

Abordarea Guvernului în privinţa Schengen este uşor neserioasă, declară eurodeputatul PMP Eugen Tomac.

El comentează intenţia Executivului de la Bucureşti de a da în judecată Austria, din cauza opoziţiei faţă de extinderea zonei europene de liberă circulaţie.

Eugen Tomac estimează că România nu va intra în Schengen prea curând: "O spun cât se poate de asumat: în acest an, România nu intră în Spaţiul Schengen şi cel mai probabil nu vom intra nici în 2024. Cel mai realist calendar pe care-l putem privi cu optimism este prima parte a anului 2025, atunci când va deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Polonia".

În opinia sa, "această abordare pe care o are Guvernul acum este uşor neserioasă, pentru că noi anunţăm că vom acţiona în judecată pe cineva care nu se va exprima, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că şi acum, în octombrie, este un Consiliu JAI şi am observat că pe agenda acestui Consiliu JAI nici nu se discută despre o posibilă extindere a Spaţiului Schengen, deci nu există pe agenda Spaniei extinderea Spaţiului Schengen. Prin urmare, neavând acest subiect pe ordinea de zi, Austria nu se va pronunţa şi eu cred că greşim fundamental din mai multe puncte de vedere, dar primul este acela că noi nu ne coordonăm toate acţiunile şi toţi paşii pe care-i facem la pachet cu Bulgaria. Negocierile noastre ar trebui să se producă în acest format, nu bilateral, ci trilateral cu Austria, împreună cu bulgarii să mergem şi în Olanda, pentru că Olanda încă nu şi-a schimbat punctul de vedere cu privire la obiecţiile pe care le are faţă de Bulgaria. Or de când am intrat în UE şi până în prezent, toate evaluările pe care le-a făcut Comisia au fost la pachet România-Bulgaria. Deci ar fi o eroare noi să spunem că ne decuplăm de Bulgaria, la fel cum bulgarii, dacă ar încerca să facă acest lucru, n-ar fi de acord nimeni".

Tomac crede că "dosarul Schengen poate fi soluţionat într-o singură cheie şi evident că Guvernul României şi eu am mai lansat această invitaţie are un instrument prin care poate acţiona mâine. Pe rolul CJUE există o solicitare, prin care eu am deschis o acţiune împotriva Consiliului Uniunii Europene, în calitate de deputat în Parlamentul European, prin care cer anularea acestei decizii abuzive, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că pe 8 decembrie anul trecut, în Consiliul JAI s-a intrat cu o propunere venită din partea Comisiei Europene. Propunerea sună aşa: România, Bulgaria şi Croaţia sunt invitate în Spaţiul Schengen, întrucât îndeplinesc criteriile. În şedinţă, s-au luat însă două decizii: Croaţia a fost acceptată, România şi Bulgaria nu. Din acel moment, s-a creat un conflict juridic, nu mai suntem în situaţia în care dreptul de veto este sfânt şi aşa mai departe. Nu. Dacă a existat o propunere şi s-au luat două decizii, acest conflict juridic trebuie tranşat la CJUE. Guvernul ezită însă să intervină, deşi are calitate de reclamant privilegiat, ar avea în acest proces şi evident are dreptul să o facă oricând, dar doar putea acţiona în nume propriu, conform tratatului de funcţionare al UE, articolul 263, în termen de două luni. În schimb, eu pentru că nu am vrut să ratăm acest termen, am deschis în nume propriu această acţiune, însă am calitate de reclamant neprivilegiat, deci parcurg o altă procedură, îmi justific constant interesul faţă de acest dosar. Guvernul în schimb ar schimba termenii imediat şi s-ar judeca mult mai repede, am avea undă verde probabil în primăvara anului viitor".