Traian Băsescu: PNL a fost mereu o anexă a PSD. Nu e nicio surpriză

„Mi s-a părut de o ridicolă absolut, dar aici nu trebuie să ne mire nimic. PNL-ul a fost tot timpul o anexă a PSD-ului. Vă spun din experiența mea”, a afirmat Băsescu.

Acesta a invocat mai multe episoade din trecut pentru a-și susține poziția.

Fostul președinte a amintit suspendarea sa din 2007, despre care a spus că a fost realizată de PSD și PNL, deși el ar fi contribuit la aducerea liberalilor la guvernare. De asemenea, a făcut referire la alegerile prezidențiale din 2009, când PSD și PNL ar fi votat pentru candidatul PSD, Mircea Geoană.

Băsescu a mai menționat și suspendarea din 2012, afirmând că și atunci PSD și PNL ar fi acționat împreună.

„Pentru mine nu e o surpriză. Ei sunt, de principiu, niște lachei ai PSD-ului”, a spus fostul șef al statului.