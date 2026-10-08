„Trei zile cu experții ONU”: ce vor învăța parlamentarii români despre riscurile și reglementarea inteligenței artificiale

Doi experți ONU în inteligență artificială, din New York și Singapore, vor veni la București între 10 și 12 noiembrie pentru a le explica deputaților, senatorilor și angajaților Parlamentului cum funcționează AI și ce riscuri implică. Inițiativa a primit în aceste zile aprobarea finală a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, a anunțat pe Facebook Andrei Baciu, care a inițiat proiectul în urmă cu jumătate de an.

Ce vor învăța parlamentarii

Programul este organizat de ONU, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), și va trata, în mod practic, funcționarea inteligenței artificiale, oportunitățile și riscurile utilizării ei, implicațiile etice și de securitate, reglementarea și supravegherea sistemelor de AI și rolul parlamentelor în adoptarea unor politici publice responsabile.

„Nu putem legifera responsabil o tehnologie pe care nu o înțelegem suficient”, a scris Baciu. El a precizat că discuțiile cu reprezentanții ONU și UNDP au avut loc la New York și Geneva. Le-a mulțumit, printre alții, lui Amandeep Singh Gill, secretar general adjunct al ONU și trimis special pentru tehnologiile digitale și emergente, și lui Robert Opp, directorul pentru transformare digitală al UNDP.

UNDP a mai organizat astfel de cursuri pentru parlamentarii din Armenia și Uruguay și colaborează, la nivel mondial, cu parlamente din peste 60 de țări.

Ce urmează

Baciu consideră programul un prim pas. Următorul ar fi înființarea unei comisii parlamentare pentru AI, care să capete expertiză și apoi să poată analiza rapid procesul legislativ din perspectiva inteligenței artificiale. Deputatul spune că a propus deja oficial acest demers.