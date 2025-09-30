Trump stabilește o taxă vamală de 10% pentru importurile de cherestea și de 25% pentru mobilă

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va aplica tarife de 10% pentru lemnul și cheresteaua importate și tarife de 25% pentru dulapurile de bucătărie, mobilierul de baie și mobilierul tapițat importate, continuând astfel ofensiva tarifară împotriva partenerilor comerciali globali.

Această măsură este prima dintr-o serie de trei sectoare care, potrivit declarațiilor făcute săptămâna trecută de Trump, vor fi supuse unor taxe noi și semnificative începând cu 1 octombrie, printre acestea numărându-se importurile de produse farmaceutice brevetate și importurile de camioane grele. Proclamația de luni stabilește începerea aplicării taxelor pentru cherestea și mobilă două săptămâni mai târziu, pe 14 octombrie.

Trump a semnat o proclamație prezidențială în care își expune argumentul că importurile de lemn, cherestea și mobilier erodează securitatea națională a SUA, pentru a justifica noile taxe în temeiul secțiunii 232 din Legea comerțului din 1974, scrie Reuters.

Utilizarea tot mai frecventă a Secțiunii 232 de către Trump survine în contextul în care acesta așteaptă o hotărâre a Curții Supreme cu privire la legalitatea tarifelor sale „reciproce” mai ample aplicate partenerilor comerciali globali, care au fost respinse de două instanțe inferioare.

Proclamația preciza că tarifele vamale vor intra în vigoare pe 14 octombrie, dar adăuga că taxele vor crește la 1 ianuarie la 30% pentru produsele din lemn tapițate și la 50% pentru dulapurile de bucătărie și mobilierul de baie importate din țările care nu au ajuns la un acord cu Statele Unite.

„Din cauza situației industriei lemnului din Statele Unite, este posibil ca Statele Unite să nu poată satisface cererea de produse din lemn care sunt esențiale pentru apărarea națională și infrastructura critică”, se arată în declarație.

Ordinul adaugă că produsele din lemn sunt utilizate pentru „construirea infrastructurii pentru testarea operațională, adăpostirea și depozitarea personalului și a materialelor, transportul munițiilor, ca ingredient în muniții și ca componentă în sistemele de apărare antirachetă și sistemele de protecție termică pentru vehiculele nucleare de reintrare”.