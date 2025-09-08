Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, despre pensiile magistraților: Cred că va trece de CCR

„Dacă ne uităm în precedent la deciziile anterioare, evident, ale Curții, la conținutul legii și conținutul criticii formulate de Înalta Curte, eu, mă repet, timp să cred că proiectul de lege va trece de Curtea Constituțională, va fi promulgat de președinte, intrat în vigoare și va produce efecte juridice”, a spus luni, la Digi24, Tudorel Toader.

El a spus că la CCR decizia nu va fi luată în unanimitate, dar „trebuie o majoritate sensibilă”.

Curtea Constituțională a României (CCR) va dezbate în 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la legea care modifică regimul pensiilor.

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor.

„Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, se arata într-un comunicat al ICCJ.

Judecătorii arată că Legea care modifică regimul pensiilor încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept.