UE alocă 1,5 miliarde de euro pentru apărarea europeană și sprijinirea Ucrainei

Comisia Europeană a aprobat, luni, Programul privind industria europeană de apărare (EDIP), un pachet financiar de 1,5 miliarde de euro dedicat modernizării producției militare. Inițiativa vizează creșterea rezilienței tehnologice și consolidarea capacităților de apărare în UE și în Ucraina.
Sursa foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
30 mart. 2026, 14:26, Politic

„EDIP abordează provocările presante din domeniul apărării și securității europene prin stimularea capacităților de producție industrială, consolidarea cooperării cu Ucraina, consolidarea achizițiilor publice europene comune și dezvoltarea proiectelor europene de apărare de interes comun, marcând un pas semnificativ în eforturile UE de îmbunătățire a securității Europei”.

Alocarea fondurilor prioritizează investițiile în tehnologii de vârf și muniție, incluzând o componentă majoră de asistență pentru Ucraina.

„Peste 700 de milioane EUR vor sprijini creșterea producției de componente și produse esențiale pentru apărare, inclusiv sisteme antidrone, rachete și muniții. Aceasta include 260 de milioane EUR în cadrul Instrumentului de sprijin pentru Ucraina (USI) al EDIP, pentru a contribui la reconstruirea și modernizarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Ucrainei (DTIB) prin investiții în proiecte de colaborare care sporesc capacitățile de producție atât în Ucraina, cât și în Europa”.

Pe lângă producția directă, programul pune accent pe sprijinirea noilor actori din piață și a inovației prin fonduri de capital.

„Întreprinderile nou-înființate din domeniul apărării, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderile mici cu capitalizare medie vor primi sprijin sub formă de capitaluri proprii în valoare de 100 de milioane EUR prin intermediul Fondului pentru accelerarea transformării lanțurilor de aprovizionare în domeniul apărării (FAST)”.

De asemenea, în cadrul inițiativei BraveTech EU, un nou program de inovare va beneficia de 35,3 milioane de euro pentru a răspunde provocărilor urgente ale forțelor armate ucrainene.

Acest mecanism financiar este gândit să reducă fragmentarea pieței prin stimularea achizițiilor la comun între statele membre și Norvegia, finanțând cu 240 de milioane de euro achiziționarea de sisteme de apărare aeriană, terestră și navală.

„Prima rundă de cereri de propuneri EDIP va fi vizibilă pe Portalul pentru licitații și finanțare al UE începând cu 31 martie 2026”.

