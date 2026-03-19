UE cere Israelului să facă loc accesului „imediat” și „neîngrădit” la asistența umanitară în Gaza

Liderii UE au cerut Israelului să permită intrarea imediată și neîngrădită a ajutorului umanitar, precum și distribuirea susținută a acestuia în Gaza, inclusiv prin Coridorul Maritim al Ciprului, pentru a completa rutele terestre.
Sursa foto: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
20 mart. 2026, 00:38, Politic

În concluziile lor, șefii de stat și prim-miniștrii UE și-au exprimat alarma cu privire la agravarea crizei umanitare din Gaza, descriind condițiile drept „catastrofale” și solicitând acțiuni urgente, arată Euronews.

Liderii UE au subliniat, de asemenea, necesitatea ca Organizația Națiunilor Unite, agențiile sale și organizațiile umanitare să opereze independent și imparțial în Gaza pentru a ajuta la salvarea de vieți omenești și la alinarea suferinței.

De asemenea, aceștia au îndemnat Israelul să își schimbe decizia privind legea de înregistrare a ONG-urilor, să redeschidă punctele de trecere a frontierei către Gaza și să își respecte pe deplin obligațiile în temeiul dreptului internațional, inclusiv dreptul internațional umanitar.

