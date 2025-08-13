Ultimatum dat de Bolojan! Premierul le-a cerut reprezentanţilor instituţiilor subordonate Guvernului propuneri de reorganizare

Prim-ministrul a subliniat că Guvernul va aplica trei direcţii principale pentru optimizarea bugetului României: reducerea cheltuielilor de funcţionare, inclusiv a cheltuielilor de personal, creşterea eficienţei colectării veniturilor bugetare şi prioritizarea investiţiilor.

„Reducerea cheltuielilor de funcţionare înseamnă ca fiecare instituţie să-şi stabilească personalul necesar şi indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetăţenilor. Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administraţia locală, cât şi în cea centrală”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a solicitat ca până la 22 august 2025 instituţiile să prezinte propuneri de reorganizare, creştere a eficienţei şi indicatori de performanţă. Până la sfârşitul lunii august, Executivul va pregăti un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri.

„Vă rog să faceţi un calcul corect. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcţie de două criterii: performanţă şi responsabilitate”, a subliniat Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a cerut coordonatorilor celor 36 de instituţii să analizeze soluţiile de salarizare a personalului, în contextul în care, în unele instituţii, se aplică o serie de sporuri care nu sunt justificate, iar această practică trebuie corectată. Totodată, a solicitat instituţiilor să analizeze integrarea soluţiilor de digitalizare, pentru a deveni mai eficiente, având în vedere că soluţiile individuale duc la insularizarea serviciilor şi creşterea costurilor.

La întâlnire au participat vicepremierul Marian Neacşu, secretarul general al Guvernului Ştefan-Radu Oprea şi şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.