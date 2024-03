Un chirurg din Braşov candidează pentru a urgenta construirea unui nou spital

Doctorul Dan Grigorescu spune că va intra în cursa actualelor alegeri locale în calitate de candidat independent pentru poziţia de consilier local al Braşovului.

„O fac având un singur obiectiv: să determin, începând din primul minut al mandatului de consilier local, începerea construirii cât mai repede posibil a Noului Spital Clinic de Urgenţă. Realizarea acestui obiectiv ar reprezenta încununarea celor peste 7 ani de muncă dăruiţi de mine comunităţii braşovene, în care am realizat nu numai iniţierea proiectului, dar, mai ales, dezvoltarea lui până la stadiul de proiect matur, gata de finalizare. Din păcate, am constatat că, din cei 7 ani şi jumătate în care am promovat acest obiectiv, ultimii 4 au fost pierduţi prin abandonarea lui nejustificată de către actuala administraţie a Braşovului. Tot din păcate, am înţeles cam târziu, inclusiv în calitate de preşedinte al Asociaţiei Noul Spital al Braşovului, că vocile societăţii civile, printre care se numără şi a mea, nu sunt ascultate şi, mai grav, nu sunt nici luate în considerare dacă nu au legitimitatea publică conferită de votul cetăţenilor”, spune chirurgul plastician.

Acesta cere sprijinul braşovenilor pentru a reuşi, împreună cu ei, să determine viitorul consiliu local „să nu mai bată pasul pe loc încă 4 ani”.

„În ceea ce mă priveşte, am expertiza, am ştiinţa, am şi soluţiile finalizării acestui proiect, care se dovedeşte a fi cel mai important pentru noi în acest moment”, a mai spus Dan Grigorescu.