Directorul CNAIR anunță că sunt șanse să se deschidă circulația pe A7 până la Adjud în acest an

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian Pistol susține că, dacă se păstrează ritmul de lucru, sunt șanse reale ca anul acesta să fie deschisă circulația pe A7 cel puțin până la Adjud (50 km).
Sursa foto: Facebook/Cristian Pistol
Cosmin Pirv
22 aug. 2025, 11:10, Politic

Cristian Pistol a verificat vineri lucrările pe tronsonul Focșani – Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Conform directorului CNAIR, stadiile fizice sunt de aproximativ 80% pe primele două loturi (Focșani-Domnești Târg și Domnești Târg -Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni-Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%.

„În acest ritm sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația cel puțin până la Adjud (50 km). Finalizarea în termen a lucrărilor pe acest tronson de autostradă (96 km) ca și pe tronsonul vecin (Bacău – Pașcani) este foarte importantă atât pentru asigurarea continuității pe coridorul 9 Pan-european cât și pentru dezvoltarea economică a Moldovei. Lucrările pe cele 6 loturi dintre Focșani și Pașcani, contractate de constructorul român UMB, sunt finanțate prin PNRR”, a scris pe Facebook Cristian Pistol.

Acesta susține că, potrivit graficelor de lucrări, anul viitor se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 km (A7-A3).