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Un nou motiv de ceartă între SUA și Europa. De ce a amenințat cu represalii un oficial american

Un oficial american a amenințat cu represalii mai multe țări europene care au anunțat că vor boicota produsele din coloniile israeliene din Cisiordania. Oficialul consideră că poziția europenilor este antisemită. Țările vizate sunt Marea Britanie, Franța și Norvegia.
Un nou motiv de ceartă între SUA și Europa. De ce a amenințat cu represalii un oficial american
Sursa foto: Pexels
Petru Mazilu
07 oct. 2026, 15:02, Politic
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Departamentul de Justiție al SUA a avertizat Marea Britanie, Franța și Norvegia cu privire la posibile represalii legate de boicotarea așezărilor israeliene. Acest lucru arată o poziție mai fermă a SUA, după ce Washingtonul a evitat anterior să condamne măsurile luate de europeni.

Un oficial al administrației Trump a amenințat Marea Britanie și alte țări europene cu sancțiuni ca urmare a boicotării așezărilor israeliene, calificând aceste restricții drept antisemite.

Harmeet Dhillon, procuror general adjunct în cadrul Diviziei pentru Drepturi Civile a Departamentului de Justiție, a menționat în mod specific Marea Britanie, Franța și Norvegia, avertizând împotriva participării la mișcarea BDS (Boicot, Dezinvestiții și Sancțiuni), potrivit Clash Report.

Ea a spus că orice țară care aderă la BDS „riscă, atât timp cât președintele Trump se află la putere, represalii sau măsuri echivalente”.

Washingtonul adoptă o linie mai dură

Avertismentul sugerează o poziție mai fermă față de restricțiile europene privind așezările. Anterior, oficialii americani de rang s-au abținut anterior să le condamne.

„Consider BDS, și cred că majoritatea membrilor guvernului meu o consideră, o formă de antisemitism și o numim ca atare”, a mai spus Dhillon.

Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat luna trecută că Washingtonul nu intenționează să impună propriile sancțiuni Israelului. El nu a condamnat măsurile adoptate de Marea Britanie și de alte țări. De asemenea, Casa Albă s-a distanțat de un avertisment anterior al lui Mike Huckabee, ambasadorul SUA în Israel, potrivit căruia Marea Britanie ar putea suferi consecințe economice.
Marea Britanie restricționează comerțul legat de așezări

Ce măsuri a luat Marea Britanie

În septembrie, Marea Britanie a anunțat măsuri care vizează bunurile, serviciile și publicitatea legate de așezările israeliene ilegale din Cisiordania ocupată. Pachetul de măsuri, anunțat în coordonare cu Canada și Franța, a inclus restricții pentru companiile și persoanele care susțin extinderea așezărilor. Oficialii britanici au acuzat Israelul că ignoră „purificarea etnică” a palestinienilor de către coloniști.

Atacurile coloniștilor asupra palestinienilor s-au intensificat brusc, în timp ce miniștrii cu vederi radicale din guvernul premierului Benjamin Netanyahu au susținut deschis continuarea extinderii așezărilor.

Disputa diplomatică se amplifică

Israelul a ripostat expulzând zeci de oficiali britanici și dispunând închiderea consulatului Marii Britanii din Ierusalimul de Est.

În replică, Marea Britanie ia în considerare, marți, expulzarea a zeci de diplomați israelieni.

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