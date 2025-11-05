Unde se duce suma record din programul de apărare? Bolojan: Lista proiectelor de investiţii în apărare va fi prezentată Comisiei Europene curând

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că obiectivul Guvernului este modernizarea capabilităților militare și relansarea industriei românești de apărare prin programul SAFE, lista proiectelor de investiții urmând să fie transmisă Comisiei Europene până la sfârșitul lunii.

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit miercuri, la Palatul Victoria, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima vizită în România de la numirea sa în această funcție.

Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate actuală în contextul războiului din Ucraina și despre modalitățile concrete de consolidare a securității României, a Flancului Estic și, implicit, a Alianței, în ansamblul său, inclusiv pe fondul deciziilor recente privind repoziționarea unor trupe americane, informează Executivul.

Prim-ministrul a salutat angajamentul Alianței de consolidare a posturii de apărare și descurajare pe Flancul Estic, prin inițiative precum Santinela Estică, menită să sporească gradul de vigilență în această parte a Europei expusă incursiunilor de drone sau altor tipuri de amenințări din partea Rusiei.

Secretarul general Mark Rutte a reasigurat partea română că apărarea colectivă conform articolului 5 al NATO, alături de prezența trupelor aliate, inițiativele de întărire a Flancului Estic, contribuie la protejarea României. La acestea se adaugă acordarea unei atenții sporite regiunii Mării Negre, din partea Alianței.

Prim-ministrul l-a informat pe secretarul general al NATO asupra priorităților României privind asigurarea securității și apărării naționale și euro-atlantice, reiterând angajamentul față de îndeplinirea responsabilităților asumate în cadrul Alianței, inclusiv prin creșterea cheltuielilor de apărare, conform deciziilor luate la summit-ul de la Haga.

De asemenea, Bolojan a subliniat că obiectivul Guvernului României este de a moderniza capabilitățile militare și de a relansa industria românească de apărare, sens în care va fi utilizat programul SAFE. Lista proiectelor de investiții este în curs de finalizare și va fi prezentată Comisiei Europene până la sfârșitul lunii noiembrie, a spus acesta.

În cadrul discuțiilor, au fost abordate și aspectele legate de continuarea sprijinului pentru Ucraina și respectiv Republica Moldova.

Cei doi înalți oficiali au evocat importanța organizării, la București, a Forumul NATO pentru Industria de Apărare, o oportunitate nu numai pentru companiile românești, dar și pentru cele din țările aliate pentru a identifica împreună noi inițiative de modernizare a industriei de apărare.