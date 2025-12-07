Urnele pentru alegerea noului primar general al Capitalei s-au deschis

Alegerile au loc după ce fostul primar general, Nicușor Dan, a fost ales președintele României.

Bucureștenii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puțin șase luni înaintea datei scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025, potrivit AEP.

În București vor fi organizate 1.289 de secții de votare.

În Sectorul 1 sunt organizate 166 de secţii, în Sectorul 2 sunt 202, în Sectorul 3 sunt 294, în Sectorul 4 sunt 189, în Sectorul 5 sunt 198, iar în Sectorul 6 sunt 240.

1.779.080 de alegători

Potrivit datelor oficiale, În București sunt înregistrați 1.779.080 de alegători, repartizați pe cele șase sectoare astfel: 210.685 alegători în Sectorul 1, un număr de 292.894 de alegători înregistrați în Sectorul 2, un număr de 440.813 de alegători în Sectorul 3, un număr de 269.362 alegători în Sectorul 4, un număr de 239.783 în Sectorul 5 și un număr de 325.543 de alegători în Sectorul 6.

Votarea se desfășoară între orele 7:00 și 21:00.

Alegătorii care merg la urne pot vota doar dacă prezintă un act de identitate valabil în ziua scrutinului.

Sunt recunoscute cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, precum și pașaportul de serviciu sau pașaportul de serviciu electronic.

Autoritățile precizează că pașaportul simplu și pașaportul simplu electronic (turistic) nu pot fi folosite la vot.