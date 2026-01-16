Ursula von der Leyen lipsește de la dezbaterea moțiunii de cenzură din Parlamentul European

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu va participa la dezbaterea din Parlamentul European în care deputații decid dacă ea și echipa sa rămân în funcție.

Luni, eurodeputații vor discuta o moțiune de cenzură depusă împotriva Ursulei von der Leyen de grupul de extremă dreapta Patrioți pentru Europa și de președintele său, Jordan Bardella.

Inițiativa vizează modul de gestionare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, notează Politico.

Ursula von der Leyen a ales să nu fie prezentă la dezbatere. În locul ei, Comisia Europeană va fi reprezentată de comisarul pentru comerț, Maroš Šefčovič, un aliat apropiat.

Decizia a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Parlamentului European, Delphine Colard.

Potrivit a doi oficiali, niciun alt comisar nu va lua parte la dezbaterea de la Strasbourg. Votul asupra moțiunii, care are șanse minime de succes, este programat pentru joi.

La dezbaterile anterioare privind moțiunile de cenzură, Ursula von der Leyen și cei 26 de comisari au fost prezenți pentru a transmite un mesaj de unitate.

De această dată, poziția Comisiei este diferită, instituția nu mai răspunde prin participare colectivă.

Schimbarea indică o stare de oboseală în interiorul sediului Comisiei, după folosirea de trei ori a moțiunilor de cenzură împotriva Ursulei în a doua parte a anului 2025.

Două inițiative au venit din partea extremei drepte, iar una din partea extremei stângi. Toate inițiativele au fost respinse.

Pentru declanșarea unei moțiuni este nevoie de sprijinul a doar 72 dintre cei 720 de eurodeputați.