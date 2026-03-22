USR cere adoptarea proiectului care reduce diurnele magistraților la nivelul funcționarilor

USR face apel la toate partidele parlamentare să aprobe, luni, în Senat, proiectul de lege care prevede reducerea diurnelor de delegare sau detașare ale magistraților și alinierea acestora la nivelul acordat funcționarilor publici.
USR cere adoptarea proiectului care reduce diurnele magistraților la nivelul funcționarilor
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
22 mart. 2026, 14:10, Politic

Proiectul, depus în decembrie 2025 de deputații Alin Stoica, Oana Murariu, Stelian Ion și Alexandru Dimitriu, modifică OUG 27/2006 și prevede ca diurna să fie o sumă fixă, nu procent din salariu.

În prezent, diurna este de 2% din indemnizația brută de încadrare, ceea ce poate ajunge la echivalentul a 40% din salariul lunar.

„Hai să o punem în context. 2% pe zi din salariul lunar, înseamnă de fapt 40% pe lună”, spune deputatul USR Alin Stoica.

Potrivit acestuia, acest mecanism este folosit pentru a încuraja delegările și detașările în sistem.

„Această majorare substanțială constituie «morcovul», motivarea pozitivă pe care o folosește oligarhia din fruntea magistraturii de azi, pentru a convinge magistrații să accepte delegările și detașările. În același timp, constituie și «bățul», pentru că încetarea delegării sau detașării vine și cu pierderea acestui stimulent financiar”, afirmă Stoica.

Deputatul susține că acest sistem influențează modul în care sunt ocupate funcțiile de conducere.

„Să punem la socoteală și faptul că mai mult de jumătate din magistrații din funcție de conducere sunt numiți prin delegare/detașare, nu prin concurs? Să mai menționăm și faptul că mulți dintre magistrații care lucrează în CSM sunt detașați din instanțe și beneficiază de acest «spor» de prietenie?”.

El atrage atenția și asupra diferențelor dintre magistrați.

„Să mai menționăm și efectul demotivant pe care această diferență îl are asupra celorlalți magistrați care nu sunt în cercul tovarășilor Liei? Magistrați care au aceleași atribuții, dar care sunt plătiți cu 40% mai puțin. Iată cum, un articol aparent lipsit de importanță stă la baza unui fenomen care denaturează actul de justiție în România – Delegatocrația”, mai spune deputatul USR.

