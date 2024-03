Valentin Florea este candidatul AUR la Primăria Sectorului 6

„Oameni buni, avem străzi fără astfalt, nu avem un spital în Sectorul 6, abia acum am intrat în legitimitate să se facă un spital după 34 de ani. Avem blocuri în continuare care nu au parte de canalizare. Administraţia Şcolilor din Sectorul 6 a distrus şcolile din Sectorul 6. S-au schimbat şapte directori în patru ani de zile, această instabilitate politică nu poate să aducă ceva bun. Îmi voi depune tot efortul pentru ca Sectorul 6 să arate ca o parte importantă a unei capitale europene, pentru că al nostru obiectiv este să existe o singură administraţie, Mihai Enache să fie primar 8-12 ani, să nu mai avem şapte aparate administrative, sute de consilieri, instituţii care nu aduc plus societăţii”, a declarat Valentin Florea în cadrul unei conferinţe de presă.

El a făcut bilanţul actualului primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

„ În 2020 conducerea de azi a Sectorului 6, domnul Ciprian Ciucu, PNL-ist pe hârtie, USR-ist prin doctrină, ne-a promis cot la cot cu domnul Nicuşor Dan apă caldă, deşi această promisiune nu ţine de primăria de sector. Apă caldă nu am avut, cartierul Militar o poate spune, de asemenea şi Crângaşi. Tot în 2020 am avut promisiunea a 257 de blocuri reabilitate, din păcate au fost reabilitate 31 de blocuri. A promis 12 creşe, una finalizată şi 12 grădiniţe, două finalizate. În condiţiile în care în fiecare an se nasc în sector o mie de bebeluşi. Suntem într-o situaţie grea, tocmai doctrina sa useristă nu încurajează demografia. A promis că locuinţele sociale, cele 257 de locuinţe sociale nu au fost nici acum finalizate, un proiect început în mandatul lui Gabriel Mutu”, a subliniat Florea.