Varianta PSD pentru reducerile de personal din administraţia publică locală. Olguța Vasilescu dă răspunsul

Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a transmis care sunt variantele cu care PSD este de acord în ceea ce priveşte reducerile de angajaţi din administraţia publică locală.

„Suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”, a spus Vasilescu.

Aceasta a explicat de ce PSD nu este de acord cu o reducere a posturilor ocupate mai mare de 20%: „Sunt, la ora actuală, stabilite în legislaţie care, din punctul nostru de vedere, nu sunt cele mai fericit alese şi am dat exemplu, de fiecare dată, că o primărie care are 200.000 de locuitori versus una cu aproape 400.000 de locuitori, conform legii trebuie să aibă acelaşi număr de funcţionari publici”.

Vasilescu explică faptul că din această cauză a apărut acest prag de 20% din posturile efectiv ocupate.

„Am solicitat ca să existe totuși o autonomie locală, așa cum este prevăzută și de Constituția României, să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite, primarilor sau președinților de consiliul județean să aibă și o a doua opțiune, care înseamnă reducerea cu 10% a bugetului de cheltuielor de salarizare. Practic, dacă ei sunt în posibilitatea de a face reducerea de personal, totuși să contribuie prin această reducere cu 10% a cheltuielilor de personal. De ce spunem asta? Pentru că primăriile nu seamănă între ele, avem situații de genul în care la primăriile de sectoare, de exemplu, și angajații de salubritate și cei de la spațiile versi sunt în schema de personal. Ori în momentul în care s-ar face o reducere otova, așa cum se discuta până acum, ar însemna ca sectoarele sau primăriile din alte orașe să rămână nesalubrizate sau fără servicii de carisaj și așa mai departe, plus primăriile din mediul rural, unde deja au 10 angajați, practic fiecare post este ocupat pentru ceea ce este cerut în baza legii, o reducere foarte mare, asta ar însemna automat să devină nefuncționale”, precizează Lia Olguța Vasilescu.

Guvernul Bolojan a transmis că îşi doreşte o reformă administrativă care ar presupune o reducere de 13.000 de posturi din administraţia publică locală.