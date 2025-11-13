Prima pagină » Politic » Cseke Attila explică reducerile de cheltuieli din administrația publică: „Estimăm între 3,5 și 4,5 miliarde de lei economii”

Măsurile de reducere a cheltuielilor în administrația publică ar putea aduce economii de peste 5 miliarde lei în 2026, explică ministrul Cseke Attila.
Cseke Attila explică reducerile de cheltuieli din administrația publică: „Estimăm între 3,5 și 4,5 miliarde de lei economii”
Foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Bianca Popa
13 nov. 2025, 19:15, Politic

În cadrul conferinței de presă susținute alături de ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a oferit detalii despre impactul măsurilor de reorganizare din administrația publică locală și centrală.

Întrebat despre cât de mari vor fi economiile reale generate de cele două pachete legislative, având în vedere că eventualele concedieri ar presupune plata unor compensații și indemnizații de șomaj, ministrul a declarat: „Impactul măsurilor din administrația publică locală este de 1,7 miliarde de lei, iar în administrația centrală estimăm între 3,5 și 4,5 miliarde de lei economii”.

„În total, cele două seturi de măsuri vor genera între 5 și 6 miliarde de lei economie la buget”, a adăugat el.

Referindu-se la reducerea posturilor din administrația locală, ministrul a explicat că există două variante: reducerea posturilor cu un procent de 30% sau reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, varianta tranzitorie valabilă doar în 2026.

„Dacă în procentul de 30% intră doar posturi vacante, nu se vor desființa posturi ocupate. Totuși, am impus o limită: nu pot fi afectate mai mult de 20% din posturile ocupate într-o autoritate locală”, a precizat Cseke Attila.

Potrivit simulărilor, aproximativ 13.000 de posturi ocupate ar urma să fie reduse la nivel național. Există însă circa 700 de UAT-uri unde numărul mare de posturi vacante face ca reducerea să nu fie necesară.

În privința administrației centrale, ministrul a subliniat că reducerea de 10% a cheltuielilor cu personalul va putea fi aplicată diferențiat, în funcție de structurile aflate în subordinea fiecărui ordonator principal de credite.

Întrebat despre informația vehiculată conform căreia „1.500 de primării” nu ar trebui să reducă personal, Cseke Attila a declarat: „Nu cunosc această informație.”

