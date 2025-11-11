Dominic Fritz: Primarii și consiliile județene pot alege cum să reducă cheltuielile de personal până în 2027

Președintele USR, Dominic Fritz, a vorbit marți seară, în cadrul unei intervenții la Digi24, despre acordul coaliției pentru reducerea cheltuielilor din administrație, care a fost anunțat în premieră astăzi.

După luni de discuții privind reducerea personalului din administrația centrală și locală, Dominic Fritz a explicat soluția convenită cu celelalte partide pentru următorii ani.

Când a fost întrebat dacă procesul a devenit mai simplu după aproape trei luni de negocieri, Dominic Fritz a explicat că „azi a mers mai ușor pentru că am și găsit un compromis, dacă vreți așa, în care mai multe puncte de vedere au putut fi împăcate.”

El a declarat că discuțiile au implicat două abordări, adică reducerea posturilor și reducerea costurilor de personal, ceea ce „ar putea să însemne și reducerea salariilor fără să dai pe nimeni afară.”.

Soluția găsită prevede că, în 2026, primarii și președinții consiliilor județene „să poată alege care dintre cele două variante vor, să reducă din posturi dacă au ajuns pe grila nouă la maxim de posturi, sau dacă vor să reducă cheltuielile de personal în egală măsură, dar fără să dea oamenii afară.”

Fritz a mai spus că această măsură va fi pe termen turn, iar începând cu ianuarie 2027, „această grilă de posturi maxime se aplică la toată lumea fără varianta de compensare, să zicem. Deci sub linie atingem scopul nostru de a face reduceri de cheltuieli de personal la anul și în același timp ne și asigurăm că aceste reduceri sunt structurale, adică sunt pe termen lung.”

Pentru context, Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seară că partidele din coaliția de guvernare au ajuns la un consens privind diminuarea cheltuielilor cu personalul din administrația publică centrală și locală.

Toate partidele din coaliție susțin scăderea cu 10% a posturilor ocupate în administrația centrală și locală.