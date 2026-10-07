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Vedetă americană: Sunt preocupat de faptul că Donald Trump ar putea bombarda California, nu Iranul

O vedetă americană susține că se teme de faptul că președintele Donald Trump ar putea bombarda California. Sunt preocupat că ar încerca să o facă să pară că Iranul a fost cel care a făcut-o, a scris vedeta pe rețelele de socializare.
Vedetă americană: Sunt preocupat de faptul că Donald Trump ar putea bombarda California, nu Iranul
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
07 oct. 2026, 11:50, Politic
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Acuzația a fost lansată de Finneas O’Connell. El este un cântăreț, compozitor, producător muzical și actor american, cunoscut în special ca fratele și principalul colaborator al lui Billie Eilish. Mesajul a fost publicat pe Instagram.

„Nu sunt preocupat de ideea că Iranul ar putea bombarda California. Sunt preocupat de faptul că Trump ar putea bombarda California și ar încerca să facă să pară că Iranul a fost cel care a făcut-o”, a scris Finneas O’Connell pe rețeaua de socializare.

Finneas O’Connell vs. Donald Trump

Finneas O’Connell nu este la prima poziție împotriva președintelui Donald Trump. Artistul a criticat în mod constant politicile președintelui și i-a susținut pe oponenții democrați.

Împreună cu sora sa, Billie Eilish, Finneas și-a oferit sprijinul oficial pentru Kamala Harris în cursa prezidențială. În trecut, el a lansat piese critice la adresa administrației Trump și a participat la demonstrații împotriva politicilor de imigrație.

Ce a spus președintele Donald Trump despre California

Președintele american Donald Trump a stârnit un val uriaș de indignare publică după ce a sugerat că distrugerea orașelor Los Angeles și San Diego de către Iran ar fi „un preț mic” plătit pentru siguranța globală.

Declarațiile controversate despre California au fost făcute luni, 5 octombrie, în cadrul unui miting electoral din Nebraska. Donald Trump a făcut afirmația controversată în timp ce le vorbea susținătorilor săi despre conflictul militar cu Iranul și despre sacrificiile economice ale americanilor.

„Este un preț mic de plătit pentru a menține lumea în siguranță, pentru a menține țara noastră în siguranță. Pot distruge un oraș. Să-i lase să distrugă Los Angeles-ul, să-i lase să distrugă San Diego-ul”, a declarat Donald Trump.

California, un bastion al democraților

California este un bastion al democraților, iar declarația lui Donald Trump a atras condamnări imediate și vehemente din partea liderilor politici californieni.

Critici au venit chiar și din partea republicanilor care au considerat retorica extrem de periculoasă.

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