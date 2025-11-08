Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre Nicuşor Dan: Îi lipseşte viteza

Oana Gheorghiu a fost întrebată sâmbătă, la Digi24, ce îi lipseşte preşedintelui Nicuşor Dan.

Vicepremierul a spus că este subiectivă, pentru că îl cunoaşte pe preşedinte de mulţi ani.

„Aici eu nu sunt obiectivă, pentru că, am spus deja public, îl cunosc pe Nicuşor Dan din tinereţe, cred că din 96-97”, a spus Gheorghiu.

Ea spune că preşedintelui „îi lipseşte viteza”.

„Eu cred că Nicuşor Dan are tot ce-i trebuie. Îi lipseşte viteza. Aici ne deosebim. El face lucrurile într-un alt ritm”, a adăugat Oana Gheorghiu.