Victor Negrescu anunță amendamente importante aprobate în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European: „Când negociezi bine, poți obține rezultate concrete pentru România”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că o serie de amendamente importante susținute de el și de grupul social-democrat au fost aprobate în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, în cadrul negocierilor pentru viitorul buget al Uniunii Europene 2028–2034.

Potrivit acestuia, modificările vizează creșterea finanțărilor pentru domenii precum agricultura, sănătatea, educația și sprijinul social, cu impact direct inclusiv pentru România.

„Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a aprobat o serie de amendamente importante, pe care le-am depus împreună cu grupul social-democrat, în cadrul mandatului său de negociere pentru viitorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034”, a transmis Victor Negrescu.

Europarlamentarul a precizat și principalele rezultate obținute în tot acest proces, despre care a declarat că aduc beneficii importante pentru mediul rural și pentru economie.

„Zonele rurale: 106,41 | sprijin pentru fermieri: 320,30, un sprijin esențial pentru agricultura românească și comunitățile din mediul rural”, a explicat Negrescu, adăugând că finanțările pentru Fondul Social European ajung la „124,19, investiții în locuri de muncă, incluziune și sprijin pentru cei vulnerabili”.

În domeniul sănătății, Negrescu a anunțat că urmează reintroducerea unui program important: „EU4Health: 10,05, am reușit reintroducerea unei linii dedicate pentru sănătate, care dispăruse anterior”. Totodată, pentru educație și tineri, bugetul Erasmus+ a fost și el majorat: „47,39, mai multe șanse pentru tineri, educație și sport”, a spus europarlamentarul.

Victor Negrescu a menționat, de altfel, și alte domenii unde s-au obținut creșteri de finanțare, inclusiv pentru gestionarea crizelor și sistemul de justiție.

„Mecanismul de Protecție Civilă + sănătate: 12,42, o capacitate mai bună de reacție în situații de criză, iar pentru justiție: 0,89, dosar în care am fost raportor și unde am crescut finanțarea”, a precizat acesta.

Pe lângă aceste sume considerabile, europarlamentarul a precizat și care sunt prioritățile noi introduse în negocieri.

„Am susținut și alte priorități esențiale: locuințele devin o prioritate europeană, introducerea unor noi surse de venituri la bugetul UE, printre care o taxă pe jocurile de noroc online pentru a finanța educația, sprijin mai puternic pentru IMM-uri și implicarea autorităților locale pentru ca fondurile europene să ajungă mai eficient în comunități”, a explicat el.

„Aceste rezultate arată un lucru simplu: atunci când te implici, când negociezi și când știi ce vrei, poți obține rezultate concrete pentru România”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European.

Procesul nu este încă finalizat și că urmează o nouă etapă de negocieri cu statele membre, a mai declarat Victor Negrescu.

„Urmează negocierile cu statele membre. Va fi dificil. România are nevoie de un mandat național de negociere rezultat dintr-o consultare transparentă și reală a tuturor celor care dețin expertiză”, a mai spus acesta.

„Avem acum o poziție puternică a Parlamentului European, care, prin amendamentele propuse și aprobate, pune țara noastră într-o situație mai bună decât la începutul acestui proces.”