Victor Negrescu, despre intrarea PSD la guvernare: „Nu este o situație ideală”. Avertisment privind miliardele de euro de la UE

Europarlamentarul Victor Negrescu a explicat miercuri motivele pentru care PSD a decis să participe la formarea noului Guvern, condus de premierul desemnat Luca Niculescu, susținând că România are nevoie de un Executiv care să protejeze veniturile populației și să sprijine economia.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Negrescu a criticat guvernarea precedentă, pe care o consideră responsabilă pentru dificultățile economice și sociale, și a prezentat participarea PSD la noul Cabinet drept o soluție de compromis.

„Nu este o situație ideală și nu există nicio soluție miraculoasă, dar România are nevoie de un executiv care să îi asculte mai mult pe oameni, să protejeze categoriile vulnerabile, să susțină mediul de afaceri și să folosească eficient fiecare euro disponibil. Premierul independent desemnat are responsabilitatea de a face acest lucru”, a transmis europarlamentarul.

Negrescu: „Nu este vorba despre funcții sau despre interese de partid”

Victor Negrescu a respins ideea că decizia social-democraților ar fi fost determinată de obținerea unor funcții în viitorul Guvern.

„Nu este vorba despre funcții sau despre interese de partid. Dacă ar fi fost așa, nu s-ar fi acceptat această soluție de compromis”, a precizat acesta.

Europarlamentarul a enumerat printre prioritățile noului Executiv relansarea creșterii economice, protejarea veniturilor românilor, facturile la energie și continuarea investițiilor.

De asemenea, el a atras atenția și asupra necesității unei rectificări bugetare pentru asigurarea funcționării instituțiilor publice și a comunităților locale.

În viitorul Cabinet Niculescu, PSD ar urma să dețină majoritatea portofoliilor ministeriale. Conducerea partidului a validat miercuri o listă de 11 miniștri social-democrați, dintr-un total de 17. Celelalte șase ministere ar urma să fie conduse de tehnocrați sau de persoane agreate de președintele Nicușor Dan.

Avertisment privind miliardele de euro din viitorul buget al UE

Victor Negrescu a subliniat că România se află într-o perioadă importantă pentru negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene, iar instabilitatea politică poate afecta capacitatea țării de a-și susține interesele.

„Avem de apărat miliarde de euro pentru agricultură, dezvoltare regională, infrastructură, educație și sănătate. Nu ne putem permite să pierdem oportunități europene din cauza instabilității politice”, a transmis europarlamentarul.

Negrescu i-a felicitat pe colegii desemnați să facă parte din viitorul Cabinet, anticipând că aceștia vor fi criticați încă de la începutul mandatului.

„Sunt convins că vor fi imediat atacați, dar acum este timpul pentru muncă, responsabilitate și rezultate. La aproape 20 de ani de la aderarea la UE, este timpul pentru un nou proiect de țară. România nu mai are timp de pierdut”, a transmis europarlamentarul PSD.