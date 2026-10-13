Victor Ponta îi cere lui Nicușor Dan să nu rateze summitul din Arabia Saudită: „O oportunitate istorică. La barza chioară îi face Dumnezeu cuib”

Victor Ponta a transmis, marți, un mesaj public președintelui Nicușor Dan, în care îl îndeamnă să accepte invitația de a participa la summitul UE–GCC, alături de liderii europeni și de reprezentanții celor șase monarhii din Golf.

Fostul prim-ministru consideră că România nu ar trebui să rateze o asemenea reuniune, atât din perspectiva intereselor economice, cât și a poziționării diplomatice în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Vorba românească «La barza chioară îi face Dumnezeu cuib» este încă valabilă!”, și-a început Victor Ponta mesajul publicat pe Facebook.

„Invitația adresată președintelui României, alături de ceilalți 26 de șefi de stat și de guvern, de a participa la Summitul UE–GCC este o oportunitate istorică pentru România, pe care sper să nu o ratăm!”, a continuat fostul premier.

Ponta: Ar fi prima vizită a unui președinte român în Arabia Saudită

Victor Ponta prezintă patru argumente în favoarea participării lui Nicușor Dan la reuniunea internațională.

În primul rând, fostul premier susține că deplasarea ar reprezenta prima vizită a unui președinte al României în Arabia Saudită, țară cu o influență geopolitică și economică majoră.

„Am fost acolo în vizită în calitate de prim-ministru, dar niciun președinte al României nu a fost vreodată la Riad”, afirmă Ponta.

Acesta amintește și că președintele României ar avea ocazia să discute direct cu liderii tuturor celor șase state membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului: Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit și Oman.

Un alt argument invocat de fostul premier este legat de situația de securitate din regiune.

„Este un moment esențial în care România și-ar arăta solidaritatea cu Arabia Saudită în fața atacurilor teroriste cărora le este victimă în aceste zile”, a scris Victor Ponta.

În final, fostul șef al Guvernului susține că participarea la summit ar putea contribui la relansarea proiectelor economice discutate în timpul vizitei sale oficiale din 2015, despre care afirmă că au fost „înghețate” în ultimii 11 ani.

„Sper ca președintele Nicușor Dan să ia decizia de a participa! Doamne ajută! Inshallah!”, și-a încheiat Victor Ponta mesajul.

Summitul UE–GCC, programat pentru 24 octombrie

Reuniunea la care face referire Victor Ponta va avea loc pe 24 octombrie 2026, în Arabia Saudită, și va reprezenta al doilea summit la nivel înalt dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului.

Potrivit anunțului oficial al Consiliului European, reuniunea va fi coprezidată, din partea europeană, de António Costa, președintele Consiliului European, iar Uniunea Europeană va fi reprezentată și de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Primul summit UE–GCC a avut loc la Bruxelles, în octombrie 2024, fiind dedicat consolidării parteneriatului strategic dintre cele două regiuni.

Pe agenda cooperării se află comerțul, investițiile, energia, schimbările climatice și securitatea regională, inclusiv eforturile diplomatice pentru reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Arabia Saudită, lovită de atacuri sângeroase înaintea reuniunii

Summit-ul vine într-un moment deosebit de tensionat pentru Arabia Saudită, după atacurile lansate asupra Aeroportului Internațional King Khalid din Riad.

Pe 10 octombrie, 12 persoane au murit și peste 300 au fost rănite într-un atac atribuit rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran. Aeroportul a fost vizat din nou în zilele următoare, provocând noi victime și perturbări majore ale traficului aerian.

Atacurile au amplificat temerile privind extinderea conflictului regional și au ridicat semne de întrebare în legătură cu capacitatea sistemelor saudite de apărare antiaeriană de a proteja infrastructura strategică.