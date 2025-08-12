Viktor Orbán: Avem nevoie de un summit ruso-european, nu de comentarii la un summit ruso-american

Sursă foto: Laszlo Mihaly / Mediafax Foto. Universitatea de Vara "Tusvanyos” de la Băile Tușnad, 2015

Premierul Ungariei Viktor Orbán a spus marți că este necesar un summit între Rusia și Uniunea Europeană și a explicat de ce nu susține declarația comună a Consiliului European referitoare la întâlnirea de vineri dintre Trump și Putin.

Agenția maghiară de știri MTI scrie că Viktor Orbán a subliniat marţi necesitatea organizării unui summit între Rusia şi Uniunea Europeană, într-o declaraţie dată portalului Mandiner.

În înregistrarea video, premierul a confirmat, răspunzând la o întrebare, că Ungaria nu susţine declaraţia comună a Consiliului European referitoare la întâlnirea de vineri între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin.

Viktor Orbán a invocat două motive: pe de o parte, declaraţia conţine o solicitare clară şi fără echivoc privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, iar în Ungaria „a avut loc un referendum”, în cadrul căruia poporul ungar a spus că nu doreşte să facă parte din Uniunea Europeană alături de ucraineni.

„Dacă vor să ne impună un document care contravine voinţei poporului ungar, eu nu îl pot susţine”, a afirmat el.

Celălalt motiv invocat a fost că războiul ruso-ucrainean este o chestiune europeană, pe care Europa ar trebui să o rezolve, dar nu este în stare să o facă, iar atunci când „doi oameni puternici” – preşedinţii american şi rus – se aşază la masa negocierilor, este un lucru jalnic să intervii din exterior.

El a sugerat că UE trebuie să adopte „o atitudine mai bărbătească.

„Avem nevoie de un summit ruso-european, nu de comentarii la un summit ruso-american”, a subliniat Viktor Orbán.