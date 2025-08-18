Vladimir Putin, discuții cu liderii din India şi Brazilia despre întrevederea cu Trump din Alaska

Vladimir Putin a purtat convorbiri telefonice cu prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, și cu președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, luni, despre întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump din Alaska, scriu AFP și Reuters.

„Îi mulţumesc prietenului meu, preşedintele Putin, pentru apelul său telefonic şi pentru că şi-a împărtăşit reflecţiile asupra recentei sale întâlniri cu preşedintele Trump în Alaska”, a declarat Modi într-o postare de pe rețelele sociale.

„India a făcut mereu apel la o rezolvare paşnică a conflictului din Ucraina şi susţine toate eforturile în acest sens”, a mai precizat șeful guvernului indian despre întrevederea de vineri.

„Îmi exprim satisfacţia pentru continuarea schimburilor noastre în zilele care urmează”, a mai adăugat premierul indian.

Guvernul de la New Delhi a declarat că, pe lângă subiectul despre războiul din Ucraina, convorbirea dintre Narendra Modi și Vladimir Putin a inclus mai multe puncte bilaterale. Discuțiile dintre aceștia sunt menite să consolideze parteneriatul lor strategic „special” și „privilegiat”.

Situația economică dintre Washington și New Delhi a devenit o problemă mare după ce Donald Trump a amenințat că va majora taxele vamale aplicate produselor indiene de la 25% la 50%, ca reacție la importurile de petrol din Rusia.

Statele Unite au dat Indiei un termen de trei săptămâni pentru a găsi alți furnizori.

New Delhi a anunțat că va continua să importe petrol din Rusia „pentru că aprovizionările tradiţionale au fost deturnate spre Europa după declanşarea conflictului”.

De asemena, biroul de presă al președintelui brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a confirmat că acesta a discutat și el, tot luni, cu Vladimir Putin.

Convorbirea telefonică, de aproximativ 30 de minute, a fost pe aceeași temă, despre întâlnirea dintre liderul rus, Vladimir Putin și Donald Trump, în Alaska.

„Preşedintele Lula a reafirmat sprijinul Braziliei pentru toate eforturile îndreptate spre rezolvarea paşnică a conflictului dintre Rusia şi Ucraina”, a precizat guvernul brazilian.