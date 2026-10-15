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Zelenski anunță că armata ucraineană va relua atacurile asupra rafinăriilor rusești

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că armata ucraineană va relua atacurile asupra rafinăriilor rusești. Acestea au fost oprite în urma amenințărilor cu retragerea sprijinului american. Rușii nu au oprit atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, așa cum a solicitat Trump.
Zelenski anunță că armata ucraineană va relua atacurile asupra rafinăriilor rusești
Volodimir Zelenski/sursa foto: Europa Press/ABACAPRESS.COM via Hepta
Petru Mazilu
15 oct. 2026, 08:52, Politic
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Volodimir Zelenski a anunțat că armata ucraineană va relua atacurile asupra rafinăriilor rusești, potrivit Financial Times. Președintele ucrainean a explicat că rușii nu au oprit atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Atacurile s-au produs în ciuda armistițiului anunțate de președintele SUA, Donald Trump.

Zelenski, despre Trump: A ales partea greșită

De asemenea, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a criticat dur pe Donald Trump după ce liderul american a acceptat importul de motorină din Rusia. Zelenski a spus că decizia reprezintă o victorie pentru Vladimir Putin și plasează Washingtonul de „partea greșită” în raport cu războiul din Ucraina.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat emisiunii „Piers Morgan Uncensored”, în care Zelenski și-a exprimat nemulțumirea față de schimbarea de poziție a administrației americane.

„Este dureros când președintele Trump alege o parte, iar aceasta nu este partea noastră”, a declarat liderul ucrainean.

Zelenski a susținut că Ucraina ar putea accepta ca președintele SUA să adopte o poziție de mijloc, însă, în opinia sa, aceasta ar trebui păstrată în mod consecvent.

„Dacă ești la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc. Nu de partea greșită”, a afirmat președintele ucrainean, care a pus sub semnul întrebării inclusiv sfaturile primite de Trump din partea apropiaților săi.

Liderul de la Kiev a mai afirmat că decizia privind combustibilul rusesc îi oferă lui Vladimir Putin o „victorie ușoară”.

Zelenski l-a criticat și pe Musk

În același interviu, președintele ucrainean a formulat acuzații la adresa companiei SpaceX, condusă de Elon Musk, în legătură cu accesul forțelor ucrainene la sistemul de comunicații prin satelit Starlink.

Zelenski a spus că accesul Ucrainei la Starlink ar fi fost restricționat și că această situație a perturbat operațiuni militare importante.

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