Zelenski: Rusia a lansat peste 3.100 de drone, 92 de rachete și 1.360 de bombe într-o săptămână

Trupele ruse au lansat peste 3.100 de drone, aproximativ 1.360 de bombe planante și 92 de rachete de diferite tipuri asupra Ucrainei în ultima săptămână, a declarat, duminică, președintele Volodimir Zelenski.

Într-un efort reînnoit de a perturba rețeaua energetică a Ucrainei înainte de venirea iernii, Rusia a efectuat săptămâna aceasta mai multe atacuri cu rachete și drone la scară largă asupra instalațiilor energetice și de gaze.

Un atac nocturn de vineri a dus la întreruperi de curent pe scară largă în mai multe regiuni. Infrastructura civilă a fost, de asemenea, lovită, provocând victime atât în Kiev, cât și în regiunile Zaporizhzhia și Dnipropetrovsk din estul țării.

Zelenski a declarat că Rusia intensifică atacurile pe măsură ce atenția globală se îndreaptă către Orientul Mijlociu, unde Israelul și Hamas au convenit săptămâna aceasta asupra primei faze a unui plan de pace negociat de SUA, scrie The Kyiv Independent.

„Tocmai de aceea nu se poate permite slăbirea presiunii”, a spus președintele.

„Sancțiunile, tarifele și acțiunile comune împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc – cei care finanțează acest război – trebuie să rămână în vigoare”.

La începutul săptămânii, Zelenski a avertizat că cetățenii ruși vor suferi întreruperi de curent dacă Moscova va încerca să le impună Ucrainei.

Un atac ucrainean a avariat deja instalațiile energetice din orașul rus Belgorod pe 5 octombrie, lăsând aproape 40.000 de locuitori fără electricitate.

Ucraina și-a intensificat, de asemenea, atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, lovind cel puțin 16 din cele 38 de instalații ale Rusiei din august 2025, potrivit Financial Times. Atacurile au dus exporturile de motorină la cele mai scăzute niveluri din 2020.