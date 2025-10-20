Ziua Z în justiție. CCR va da decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Trece reforma guvernului Bolojan sau va admite CCR contestația ÎCCJ?

Actul normativ, inițiat de Guvern și pentru care Executivul condus de premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament la 1 septembrie, prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor și procurorilor până la 65 de ani, precum și limitarea pensiei de serviciu la 70% din valoarea ultimului salariu.

Legea a fost atacată la Curtea Constituțională de către Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Reforma pensiilor magistraților a generat ample nemulțumiri în sistemul judiciar. De aproape două luni, instanțele funcționează la capacitate redusă, iar activitatea este limitată la cauzele urgente, în semn de protest față de modificările propuse.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a criticat în mai multe rânduri proiectul de lege, reclamând „climatul de ostilitate creat împotriva magistraților prin luări de poziție politice și campanii mediatice” care, potrivit instituției, au urmărit discreditarea sistemului judiciar.

Pe fondul acestor tensiuni, ÎCCJ a sesizat Curtea Constituțională nu doar în legătură cu legea pensiilor magistraților, ci și cu cea privind plata pensiilor private, considerând că ambele acte normative încalcă dreptul de proprietate.

„În lipsa unui scop clar definit și a unei compensații adecvate, ingerința devine o privare de proprietate nejustificată, echivalând cu o expropriere indirectă”, a transmis Înalta Curte.

O decizie cu miză politică și economică

Hotărârea CCR de luni va avea implicații majore atât pentru funcționarea sistemului judiciar, cât și pentru parcursul guvernului Bolojan. Premierul a avertizat, la finalul lunii august, că o respingere a legii ar pune sub semnul întrebării legitimitatea Executivului de a continua reformele promise: „Dacă proiectul nu va trece de Curtea Constituțională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți.”

Ulterior, șeful Guvernului a nuanțat declarația, afirmând că „nu se gândește la demisie”.

Decizia Curții Constituționale este așteptată să aibă un impact major atât asupra funcționării sistemului judiciar, afectat de proteste și întârzieri, cât și asupra deblocării fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de aproximativ 231 de milioane de euro, condiționate de reformarea sistemului de pensii speciale.