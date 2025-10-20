Ministrul Muncii: Dacă CCR respinge legea pensiilor speciale, avem timp să reglăm lucrurile

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că o eventuală decizie nefavorabilă a Curţii Constituţionale nu va bloca îndeplinirea jaloanelor din PNRR, întrucât ministerul are deja o soluţie de rezervă.

„Sper că vom avea timp, dacă va fi vreo problemă astăzi la CCR, avem timp încă să reglăm lucrurile astfel încât să îndeplinim jalonul şi să luăm banii. Pentru că ăsta este un obiectiv care nu ţine nici de PSD, nici de PNL, nici de Bolojan, nici de Manole. E o temă legitimă pentru statul român”, a spus Manole, la DC News.

El a precizat că fondurile vizate sunt semnificative şi nu pot fi pierdute din cauza unor blocaje juridice

„Da, aproape 300 de milioane de euro, o sumă enormă. De fapt, în zilele astea, orice sumă e importantă şi statul trebuie să-şi adune banii ăştia, fie că vorbim de fonduri europene, fie că vorbim de PNRR”.

Potrivit lui Manole, dialogul cu Comisia Europeană a fost permanent, iar ministerul are deja pregătit un nou proiect de lege, în eventualitatea în care actualul act normativ va fi declarat neconstituţional.

„Am avut comunicare constantă cu Comisia Europeană şi e un lucru care trebuie să se întâmple mereu, pentru că oamenii aceia trebuie să aibă o anumită predictibilitate dinspre noi. Iar faptul că există un plan B şi că există spaţiu, timp, pentru a reface proiectul dacă ajungem în situaţia nefericită de a fi declarat neconstituţional, este un lucru important şi chiar dacă nu mai e mult timp, undeva la o lună, noi avem un draft în Ministerul Muncii, draft-ul pe care l-am şi pus iniţial pe masa premierului”.

Ministrul a subliniat totodată că reforma pensiilor speciale trebuie să ducă la un sistem mai echitabil, chiar dacă nu afectează pensiile deja aflate în plată.

„Acest proiect, cel care este astăzi pe masa Curţii Constituţionale, sau un eventual proiect care se va referi la viitor, nu va afecta, din păcate, pensiile speciale în plată. Pentru ele însă există o soluţie. Iar soluţia aceea este impozitarea progresivă a veniturilor, nu doar a pensiilor speciale”.

Curtea Constituţională a României (CCR) urmează să se pronunţe luni, după şedinţă programată la ora 14.00, asupra legii privind reforma pensiilor magistraţilor, după două amânări succesive ale deciziei, din 24 septembrie şi 8 octombrie. Actul normativ, iniţiat de Guvern şi pentru care Executivul condus de premierul Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament la 1 septembrie, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor până la 65 de ani, precum şi limitarea pensiei de serviciu la 70% din valoarea ultimului salariu.