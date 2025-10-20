Ștefan Pălărie, senator USR: O decizie negativă a CCR nu ar trebui să ducă la prăbuşirea Guvernului

Senatorul USR, Ştefan Pălărie, a declarat, luni, la RFI, că o decizie negativă a CCR privind pensiile speciale pentru magistraţi nu ar trebui să ducă la prăbuşirea Guvernului.

El spune că „ideea că prin această reformă ar fi limitată sau îngrădită independenţa Justiţiei nu stă în picioare. Judecătorii şi procurorii chiar şi prin aplicarea acestei legi rămân o categorie specială, cu un statut special, care e normal să existe, dar toate lucrurile trebuie să aibă o anumită limită”.

Senatorul USR afirmă că dacă reforma pensiilor speciale pentru magistraţi va fi respinsă de CCR, premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să-şi dea demisia.

„Eu nu cred că o decizie negativă a CCR ar trebui să ducă la prăbuşirea unui Guvern. Cred că în continuare, premierul Bolojan are toată susţinerea şi legitimitatea noastră, a USR-ului, pentru a continua reformele şi pentru a continua tăierea privilegiilor, generic vorbind”, declară Pălărie.

Ştefan Pălărie crede că dacă judecătorii CCR resping reforma pensiilor speciale pentru magistraţi, „va trebui văzut cum arată decizia CCR, va trebui văzut dacă ei solicită sau propun o reîntoarcere în Parlament a acestei legi a pensiilor magistraţilor şi vor fi parcurşi paşii următori”.

Judecătorii CCR urmează să stabilească, luni, după două amânări, dacă reforma respectă legea fundamentală sau nu.