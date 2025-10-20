Nu ne e teamă de votul bucureștenilor. Ce crede Ștefan Pălărie, despre un posibil candidat USR la PMB

Întrebat cum vede USR situația și dacă mai este deschis scenariul unei alianțe PNL-USR, Pălărie a spus că este „în favoarea ideii unei alianțe de dreapta. Să nu uităm că această alianță de dreapta a reașezat lucrurile în București atunci când văzusem ce înseamnă un București condus integral de PSD. Să nu uităm de doamna Gabriela Firea, care atunci avea resurse financiare, dar prefera să le redirecționeze către companii municipale înființate ilegal”.

Pălărie nu crede însă că PSD va ieși de la guvernare.„Eu nu cred că PSD va rupe coaliția de guvernare nici la momentul hotărârii de guvern, când se va stabili data alegerilor, nici în zilele următoare”.

El a respins scenariul unei candidaturi comune a tuturor partidelor

„Gândiți-vă cât de absurd ar fi să ai un candidat PSD, PNL, USR împotriva UDMR-ului. Argumentul acesta este pur și simplu lipsit de substanță. Nu suntem niște copii speriați care ne ținem de mână. Strategia asta cu candidatul unic, ați văzut cât de falimentar a fost de-a lungul timpului, mai ales privitoare la București. Bucureștenii nu se lasă ușor păcăliți. Nu se lasă păcăliți în general, în opinia mea.”.

Întrebat dacă USR-ul l-ar putea susține pe actualul primar general interimar, Stelian Bujduveanu, senatorul a spus că „domnul Bujduveanu, în momentul de față, este un primar interimar ilegitim, l-am numit chiar în spațiu public, pentru singura explicație că nu avem conform legii organizate alegerile”.

În privința propriului candidat, Pălărie a precizat că USR este pregătit pentru toate scenariile.

„Nu avem dreptul, poate USR, să se teamă cel mai puțin de votul bucureștenilor. Tocmai de asta suntem dispuși și să mergem cu candidat propriu. Vom vedea scenariile care sunt posibile. Dar repet, nu ne e teamă de votul bucureștenilor”.