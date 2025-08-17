Alimentele nesănătoase pe care nutriționiștii le consideră benefice dacă sunt consumate cu moderație

Fast-food-ul, precum burgerii și cartofii prăjiți, are adesea o reputație negativă în rândul părinților și consumatorilor preocupați de sănătate. Totuși, nutriționiști de top susțin că interzicerea completă a acestor alimente poate face mai mult rău decât bine, scrie Daily Mail.

Experții subliniază că moderația, echilibrul și controlul porțiilor sunt esențiale pentru o relație sănătoasă cu mâncarea.

Riscul etichetării alimentelor ca „bune” sau „rele”

Dieteticianul Julia Cassidy avertizează că demonizarea fast-food-ului poate duce la atitudini nesănătoase, mai ales la copii. Lăsându-și fiul să mănânce ocazional la McDonald’s fără vinovăție, ea promovează flexibilitatea alimentară și reduce riscul tulburărilor de alimentație.

Alegeri echilibrate la restaurantele fast-food

Nutriționista Heidi McIndoo, din Boston, își lasă și ea copiii să mănânce la McDonald’s, dar insistă pe echilibru. Ea sugerează înlocuirea sucului cu lapte și alegerea feliilor de mere ca garnitură mai ușoară.

Dieteticianul Nikki Fata, din Chicago, este de acord, menționând că burgerii, cartofii prăjiți sau nuggets-urile conțin nutrienți esențiali – carbohidrați, grăsimi, proteine și micronutrienți – atunci când sunt consumați cu moderație.

Mărimea porțiilor și alternative mai inteligente

Nutriționista premiată Kate Llewellyn-Waters recomandă pizza în locul opțiunilor ultraprocesate precum McDonald’s, cu condiția să fie încărcată cu legume și proteine de calitate. Ea subliniază că dimensiunea porțiilor este crucială, deoarece cantitățile prea mari pot dubla aportul caloric, indiferent de tipul de mâncare.

Astfel, nutriționiștii sunt de acord că fast-food-ul nu trebuie interzis. Alegerea atentă, moderația și dietele echilibrate asigură că micile răsfățuri ocazionale pot face parte dintr-un stil de viață sănătos.