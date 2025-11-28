Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale

Un caz medical deosebit de rar a fost diagnosticat și rezolvat cu succes de medicii Spitalului Județean Giurgiu. Un pacient de 72 de ani a prezentat un hamartom seromucinos (SMH), o tumoră benignă extrem de rară, al cărui caz a fost publicat și într-o revistă de specialitate.

Pacientul, care nu avea antecedente medicale majore, a venit la spitalul din Giurgiu, la secția ORL, pentru o obstrucție nazală cronică și rinoree.

La examenul clinic, medicii au recunoscut o tumoră benignă, confirmată și la examinarea CT, care a fost întâlnită la doar 50 de cazuri similare raportate la nivel mondial din 1974 încoace.

„Cazul a fost integral rezolvat la Spitalul Giurgiu, ceea ce, pentru mine, acest lucru înseamnă enorm”

Pacientul a fost operat cu succes, iar evaluările ulterioare au relevat o vindecare completă și absența recidivei.

“Cu multă bucurie și recunoștință, vreau să împărtășesc cu voi o realizare importantă pentru noi, echipa de la Spitalul Județean Giurgiu.

Am publicat recent un articol într-o revistă cu prestigiu în lumea ORL, recunoscută atât național, cât și internațional și indexată BDI. Este vorba despre un caz extrem de rar – din 1974 până azi au fost raportate doar aproximativ 50 de astfel de cazuri în literatura medicală internațională.

Cazul a fost diagnosticat și rezolvat integral în spitalul județean Giurgiu, iar pentru mine acest lucru înseamnă enorm.

Nu este o intervenție complicată ca tehnică chirurgicală, însă complexitatea reală a fost diagnosticul – unul care necesită experiență, atenție și multă responsabilitate medicală”, a scris pe contul său de socializare medicul Emanuela Mitrache, de la Spitalul Județean Giurgiu.