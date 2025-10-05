Cel puțin 9 copii morți, după administrarea unui sirop de tuse în India / Trei state au interzis medicamentul

Cel puțin nouă copii au murit în India după ce au consumat sirop de tuse Coldrif, în care, la testările ulterioare, a fost demonstrată prezența unui solvent industrial extrem de toxic, relatează presa hindusă, preluată de AFP.

Trei state din India au interzis siropul după moartea copiilor.

Ministerul Sănătății a precizat că mostrele de sirop Coldrif, produs de compania Sresan Pharma din statul Tamil Nadu (sudul Indiei), conțineau dietilen glicol (DEG) — un solvent industrial extrem de toxic chiar și în cantități foarte mici.

Vânzarea a fost interzisă în trei state

„Mostrele conțin DEG peste limita admisă”, se arată în comunicatul ministerului.

„Vânzarea acestui sirop a fost interzisă pe întreg teritoriul statului Madhya Pradesh”, a declarat Mohan Yadav, ministrul-șef al statului indian central unde au avut loc cele mai multe decese.

Yadav a adăugat că și vânzarea altor produse fabricate de Sresan Pharma este interzisă.

De asemenea, Tamil Nadu și statul vecin Kerala au interzis vânzarea produsului, potrivit presei locale.

India e, de altfel, un producător controversat de medicamente

Între timp, conform publicației „The Hindu”, statul sudic Telangana a emis o alertă publică privind siropul de tuse Coldrif.

Industria farmaceutică indiană, din nou sub lupă

Incidentul a readus în atenție controversele privind siguranța medicamentelor fabricate în India.

În 2022, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a legat mai multe siropuri de tuse produse de o altă companie indiană de moartea a 70 de copii din Gambia.

Guvernul de la New Delhi a contestat concluziile OMS.

Industria farmaceutică indiană e a treia în lume ca volum

Un an mai târziu, OMS a emis din nou o avertizare împotriva a două medicamente indiene, după ce Uzbekistan a raportat moartea a cel puțin 18 copii din cauza unui sirop de tuse contaminat.

O a cincea avertizare globală privind medicamente produse în India, într-un interval de zece luni, a fost emisă după ce toxine au fost identificate în medicamente vândute în Irak.

Industria farmaceutică indiană este a treia ca volum la nivel global, conform datelor guvernamentale.

India furnizează 20% din medicamentele generice la nivel mondial, versiuni mai ieftine ale medicamentelor originale.