Concursul pentru directorul medical al Spitalului Județean Constanța, suspendat fără explicații

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța a suspendat, începând de luni, concursul pentru funcția vacantă de director medical. Procedura a fost oprită chiar în ziua în care urmau să fie anunțate rezultatele selecției dosarelor.

Potrivit informațiilor publicate de Știri Constanța, instituția a invocat o sesizare înregistrată pe 9 octombrie 2026, fără să precizeze ce nereguli sau probleme au fost semnalate.

Concursul, suspendat în ziua anunțării rezultatelor selecției dosarelor

Concursul fusese anunțat pe 21 septembrie, iar candidații au avut termen până pe 9 octombrie, la ora 12.00, pentru depunerea dosarelor.

Conform calendarului inițial, rezultatele selecției dosarelor urmau să fie publicate chiar luni, 12 octombrie, la ora 12.00, iar probele de concurs erau programate pentru 20 octombrie.

Candidații ar fi trebuit să susțină în aceeași zi proba scrisă, la ora 10.00, prezentarea proiectului de specialitate, la ora 13.00, și interviul, la ora 14.00, rezultatele finale fiind programate pentru 23 octombrie.

Spitalul nu a precizat motivul concret al suspendării

Anunțul privind suspendarea face referire la Legea nr. 95/2006, care reglementează sistemul de sănătate și organizarea spitalelor publice, și la Ordinul nr. 284/2007, care stabilește regulile de organizare a concursurilor pentru funcțiile de conducere din spitale. Sunt invocate și dispoziția nr. 1481 din 12 octombrie 2026 și sesizarea nr. 67659, înregistrată pe 9 octombrie.

Sesizarea a fost depusă chiar în ultima zi de înscriere a candidaților, cu trei zile înainte de suspendarea concursului.

Documentul publicat de spital nu precizează cine a formulat sesizarea, ce aspecte sunt contestate și nici dacă au fost identificate nereguli în organizarea concursului. Anunțul nu explică nici ce prevede dispoziția nr. 1481, invocată de conducerea spitalului.

De asemenea, instituția nu a comunicat un termen pentru reluarea procedurii și nici dacă va fi stabilit un nou calendar.