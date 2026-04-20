De ce pun oamenii oțet pe înțepăturile de țânțar. Explicația pe care mulți nu o știu

Pui oțet pe înțepăturile de țânțar? Iată ce spune știința despre acest remediu popular.

Sezonul cald aduce inevitabil înțepăturile de țânțar. Mâncărimea și umflarea zonei afectate sunt simptome neplăcute, dar care dispar de obicei în câteva zile, potrivit El Economista.

Lista remediilor casnice este aproape infinită. Printre cele mai populare se numără oțetul de mere, aplicat direct pe piele pentru a calma mâncărimea.

Cum se aplică corect

Metoda recomandată este simplă. Înmuiați o cârpă sau un tifon în oțet. Aplicați-l direct pe zona afectată.

Evitați aplicarea pe zonele sănătoase din jur. Oțetul poate provoca iritații pe pielea neafectată. Dacă apare orice reacție, întrerupeți imediat tratamentul. Spălați zona cu apă din abundență.

Oțetul acționează și ca dezinfectant natural. Este util mai ales dacă au apărut răni din cauza scărpinatului excesiv.

Ce spune știința

Aici intervine rezerva specialiștilor. Nu există dovezi științifice suficiente care să confirme efectele oțetului asupra înțepăturilor de țânțar.

Unele studii atestă proprietățile antimicrobiene ale oțetului. Acestea vizează în special curățarea alimentelor. Alte cercetări confirmă efecte asupra tensiunii arteriale și controlului glicemiei.

Niciun studiu nu a demonstrat însă eficiența sa specifică în cazul înțepăturilor de insecte. Remediul rămâne popular, dar neconfirmat științific.

Când trebuie să mergi la medic

Înțepăturile de țânțar sunt inofensive în majoritatea cazurilor. La unele persoane pot declanșa însă reacții alergice severe.

Mayo Clinic recomandă consultarea unui medic dacă înțepătura este însoțită de febră. Durerile intense de cap, durerile corporale generalizate sau semnele de infecție locală sunt alte motive de îngrijorare.

Persoanele cu alergii cunoscute trebuie să fie mai atente. O reacție severă poate apărea rapid și necesită intervenție medicală imediată.