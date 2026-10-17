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Nici o dată pe lună, nici la două săptămâni. Cât de des trebuie schimbată lenjeria de pat

Lenjeria de pat ar trebui schimbată o dată pe săptămână, nu la două săptămâni sau o dată pe lună, cum fac mulți, iar fețele de pernă chiar mai des, recomandă specialiștii.
Nici o dată pe lună, nici la două săptămâni. Cât de des trebuie schimbată lenjeria de pat
Andreea Tobias
17 oct. 2026, 14:11, Știrile zilei
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În timpul somnului, corpul pierde celule moarte ale pielii, transpiră și lasă urme de sebum pe cearșafuri și pe perne, potrivit Blic. Toate acestea se adună treptat și creează un mediu ideal pentru acarieni, care se hrănesc cu celulele moarte.

Chiar dacă patul pare impecabil și lenjeria încă miroase frumos, ceea ce nu se vede cu ochiul liber contează mai mult decât aspectul.

Ce spune microbiologul

Philip Tierno, microbiolog la Facultatea de Medicină Grossman a Universității din New York, atrage atenția că petrecem aproximativ o treime din viață respirând particulele din saltea, din perne și din lenjerie. Un om poate transpira mult, iar printre cearșafuri ajung praf, păr de animale, polen și bacterii.

Tierno recomandă schimbarea săptămânală și folosirea unei protecții de saltea, care împiedică transpirația și murdăria să pătrundă în interior.

Când trebuie schimbată mai des

Organizația americană Sleep Foundation recomandă spălarea lenjeriei o dată pe săptămână. Dacă pisica sau câinele dorm în pat, schimbarea ar trebui făcută la trei-patru zile. Cei care transpiră mult noaptea sau sunt bolnavi ar trebui să o schimbe de două ori pe săptămână.

Fețele de pernă merită o atenție specială. Pentru că stau în contact permanent cu fața și părul, pe ele se adună rapid sebum, resturi de cosmetice și alte impurități. De aceea, e bine să fie schimbate la trei-patru zile, chiar dacă restul lenjeriei mai poate aștepta.

Cum o speli ca să scapi de acarieni

Instrucțiunile de pe etichetă sunt primul lucru de verificat. Acolo unde materialul permite, lenjeria de bumbac ar trebui spălată la 60°C, temperatura de la care sunt distruși acarienii. La temperaturi mai mici, spălarea îndepărtează o parte din alergeni, dar nu și acarienii.

Mașina de spălat nu trebuie supraîncărcată, ca rufele să aibă loc să se curețe bine. Lenjeria trebuie uscată complet înainte de a fi pusă pe pat, pentru că țesătura umedă poate favoriza mirosurile neplăcute și mucegaiul. Uscarea la soare, afară, e varianta ideală.

Ca schimbarea să devină o rutină ușoară, e util să ai două-trei seturi de lenjerie: unul pe pat, unul la spălat și unul în dulap. Pentru un miros plăcut, poți pune printre lenjeriile împăturite o bucată de săpun parfumat, uscat, învelită într-o batistă de bumbac, ca să nu atingă direct țesătura.

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