Rogobete: „Pastila pentru slăbit va fi probabil autorizată și în Europa și ar putea ajunge în România în vară”

Alexandru Rogobete crede că pastila pentru slăbit care face furori în SUA va fi autorizată și pe piața din Europa și ar putea să ajungă în România la începutul verii. El a insistat, însă, pe ideea că oamenii ar trebui să fie prudenți cu administrarea ei. „Se poate slăbi și prin alte forme”, a spus acesta.
Luiza Moldovan
13 ian. 2026, 20:04, Social

Prezent la antena3, ministrul Alexandru Rogobete a spus că pastila pentru slăbit va fi autorizată mai mult ca sigur și în Europa, dar a îndemnat la cumpătare, pentru că, cel puțin din experiența de până acum din SUA, oamenii tind să facă excese cu administrarea ei.

Pastila ar putea ajunge în România din această vară, însă doar pentru anumite indicații medicale și cu recomandare de specialitate.

„Slăbitul poate fi realizat și prin alte forme”

„Probabil că într-o lună, două, se va autoriza în Europa. După care, la scurt timp, se autorizează și la nivel național de către agențiile naționale din fiecare stat membru. Cu siguranță, din această vară, va fi disponibilă în România.

Mounjaro (pastilă pentru slăbit, n. r.) este utilizat puțin cam în exces, părerea mea, dar lucrurile sunt într-o noare care controle în momentul de față.

Există țări în Uniunea Europeană unde aceste medicamente, de slăbit, indiferent de forma lor de administrare, injectabil sau pastile, sunt compensate pentru obezitate diagnosticată.

Am avut și eu solicitări la Ministerul Sănătății pentru a face acest lucru.

Nu spun nu, dar doar pentru anumite patologii de obezitate morbidă unde lucrurile nu mai pot fi controlate, nu pentru slăbit care, mă rog, poate fi realizat și prin alte forme”, a spus Rogobete la antena3.

